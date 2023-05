Frustré d'être plus compétent que votre patron? Voici ce que vous devez faire

Le manque d’expérience de votre nouveau gestionnaire vous frustre au plus haut point? Continuez à lire, car vous pourriez tourner la situation à votre avantage, selon deux experts spécialisés en sciences comportementales, rapporte «Fast Company».

Encouragez vos différences

Pourquoi?

-Cela vous permet d’échanger et de voir certaines problématiques sous un nouvel angle, favorisant créativité et performance

-Vous restez ouvert aux remises en question

-Vous permet de partager votre expertise avec quelqu’un d’autre, ce qui aide à développer nos propres connaissances

Demandez conseil

Pourquoi?

-Parfois, notre expertise peut nous faire obstacle.

-Ça permet d’instaurer un climat de confiance

-Ça permet de créer une conversation entourant vos objectifs futurs

Soyez curieux

Pourquoi?

-Cela favorise l’innovation dans une équipe

-Cela améliore la communication entre tout le monde, donc favorise la collaboration

-Cela aide à construire des liens plus solides

Adaptez votre rôle en le co-construisant

Pourquoi?

-Cela permet de déléguer des tâches à votre gestionnaire

-Cela vous permet de consacrer plus de temps à certains projets

-Cela vous permet d’établir des objectifs communs avec votre nouveau patron

-Cela peut vous garder plus motivé et vous rendre plus autonome

Les informations proviennent de Grace Lordan, qui est la fondatrice et la direction de l’Initiative Inclusive et professeure en sciences comportementales à la London School of Economics, ainsi que de Daniel Jolles, chercheur en sciiences comportementales à l’Initiative Inclusive.