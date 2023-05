Guérir nos âmes blessées: anxiété, dépression et guérison

Encore aujourd’hui, la maladie mentale est un sujet tabou. Anxiété, phobie, stress, burnout et dépression sont un véritable fléau dans notre société portée par la performance. Pourtant, le médecin français David Gourion, qui est psychiatre, est convaincu qu’il est possible de guérir de ce qu’il appelle la maladie de l’âme, à condition de faire face à la situation, de faire preuve d’ouverture, de vouloir guérir et d’accepter d’être bien accompagné.

Photo fournie par les Éditions Marabout

Qu’il s’agisse de problèmes anxieux, de stress ou d’angoisse, seule une minorité de personnes échappera aux troubles mentaux au cours d’une vie, estime le psychiatre David Gourion.

Même si chacun a son propre niveau de résistance face aux stress, il existe plusieurs facteurs de risque qui alimentent les troubles mentaux, dont les plus importants sont l’isolement, l’abus d’alcool et de drogue.

Mentionnons que la dépression est une véritable maladie et qu’elle est bien différente de la déprime. En fait, c’est une maladie grave qui est à l’origine de milliers de suicides chaque année. Elle est aussi assez fréquente puisque l’on estime qu’au moins 15 % de la population connaîtra, un jour ou l’autre, un épisode de dépression, voire plusieurs.

Écoutez Luc Massicotte, président de l’Association Québécoise de Prévention du Suicide au micro de Richard Martineau via QUB radio :

Rappelons que la dépression nous guette en tout temps et qu’elle ne va pas forcément survenir après un coup dur de la vie, même si c’est parfois le cas.

La dépression, le stress post-traumatique, les phobies, l’anxiété et les différentes épreuves de la vie comme le deuil finiront par nous concerner un jour ou l’autre, et encore là, il existe des solutions pour les traiter. Outre la panoplie de thérapies offertes, la détente, la méditation, le yoga et le sport sont des pistes de solution. Le Dr Gourion appelle à la vigilance tant pour soi que pour son entourage.

La prévention

Il y a toujours des signes qui permettent de détecter qu’une personne ne va pas bien psychologiquement.

Les mentalités doivent changer à cet égard. Si quelqu’un a mal aux dents, il va voir un dentiste sans honte, alors si on a un problème de dépression, d’anxiété ou autres, le réflexe devrait être le même, souligne l’auteur.

La santé mentale est aussi importante que la santé physique et on ne doit pas balayer du revers de la main les premiers symptômes.

Quant au stress, il ne s’agit pas nécessairement d’une maladie, même que le stress est quelque chose d’important.

« C’est lui qui nous pousse à l’action et sans lui, nous n’existerions plus en tant qu’être humain », explique David Gourion.

Le stress

Le stress est un moteur à l’action qui nous sauve puisqu’il s’agit d’une réaction à une situation.

Devant un prédateur, un animal réagit, voyant sa vie en danger. Il en va de même pour l’humain face à un risque d’accident de voiture ou dans n’importe quelle situation où le danger menace. Néanmoins, le stress mal géré peut entraîner une maladie.

Heureusement, il est aujourd’hui possible grâce à diverses avancées de la médecine de guérir nos blessures intérieures, comme l’on guérit d’une maladie physique, à condition de bien vouloir sortir de l’ombre.