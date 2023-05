Kevin Houle: une passion héritée de sa mère

Les nombreux drames des personnages télé québécois ont réussi à capter et à conserver l’attention de Kevin Houle durant son enfance et son adolescence. À tel point que des moments heureux passés en famille, il en a pour à peu près toutes les émissions des années 1990 !

Kevin, quelles émissions t’ont marqué durant ta jeunesse ?

Photo tirée d’IMDB

Je me souviens de m’être intéressé à la télévision quand j’ai pu écouter des émissions dramatiques. Oui, j’ai écouté Passe-Partout et surtout des films familiaux, mais les souvenirs de la télé que j’ai, c’est quand j’ai pu commencer à écouter des séries dramatiques. Mes premiers souvenirs ont été Les filles de Caleb et Lance et compte. J’étais sans doute trop jeune pour écouter ça. (rires) Mes parents n’étaient pas très restrictifs sur les âges.

D’où provenait cet intérêt ?

Photo d'archives

Ça ne me prenait pas pour un enfant. Je pouvais vraiment embarquer dans les enjeux des personnages. C’étaient des gens qui vivaient de vraies affaires... Je trouvais ça très prenant, j’étais émotivement très impliqué.

Tes plus beaux souvenirs télé sont donc des moments passés en famille ?

Oui. La télévision était un lieu commun pour toute la famille. Ma mère a écouté énormément de télé et c’est un souvenir que j’ai d’elle. Elle est décédée, mais j’ai des souvenirs très heureux d’écouter la télé en famille et d’en parler ensemble. Ma mère avait des montagnes de VHS et je ne sais toujours pas aujourd’hui comment elle arrivait à gérer tout ça... Si tu me nommes une émission des années 1990, je peux l’associer à un souvenir heureux. On écoutait tout.

Jeune, ressentais-tu le besoin d’être à la télé ?

Photo tirée d’IMDB

Du plus loin que je me souvienne, je voulais être comédien [...] J’ai vécu une enfance heureuse avec peu de drames alors que les personnages en vivaient plein; ça avait l’air le fun de le jouer sans danger !

Crois-tu avoir trop regardé la télé ?

Pas du tout. Je sais que ça peut être un problème, car il y a des gens qui sont connectés à ça et ne se parlent plus, qui n’ont plus de vie sociale. Je comprends l’aspect passif que peut avoir la télévision, mais personnellement, je trouve qu’entre la télé et swiper sur TikTok, je trouve que la télé a quelque chose de beaucoup plus rassembleur, plus fédérateur pour la famille et la société. Tous les jours, j’ai une crainte que ça se perde avec les plateformes... J’ai une nostalgie de quand on écoutait tous la même émission en même temps, que le Québec en entier suivait l’histoire en même temps... Selon moi, la télé est le rempart de la culture québécoise, mais il s’effrite à cause de la quantité de plateformes et de la pression américaine.

Kevin Houle fait partie de la troupe de Hair, une comédie musicale mise en scène par Serge Denoncourt qui sera présentée à compter du 16 juin à Montréal et du 12 décembre à Québec. Il agira également à titre de chanteur et danseur le temps de Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys Fringants qui s’installera au Théâtre Maisonneuve le 6 décembre. De plus, il compose la trame sonore du théâtre musical Lili St-Cyr proposée tout l’été à Kingsey Falls. Devant les caméras, il a accepté de défendre un rôle dans Société distincte, une série dramatique qui viendra enrichir le catalogue de Club illico.