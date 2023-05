La carrière de François Pérusse en cinq photos souvenirs

Tome 1

Automne 1991, François Pérusse lançait le tout premier Album du peuple. Il avait été engagé par la radio CKOI l’année précédente, ses dirigeants l’ayant repéré alors qu’il signait la pub humoristique absurde de l’album de Luc De Larochellière qui prétendait contenir des passages subliminaux diaboliques !

Succès fou !

Surpris, François recevait un disque platine (plus de 100 000 albums vendus) pour L’Album du peuple – tome 2, en 1992, ainsi qu’un prix Félix et un prix Juno pour l’album francophone le plus vendu au Canada. Ce n’était que le début de l’aventure pour l’humoriste qui a lancé 16 Albums du peuple en carrière.

François Pérusse en 1994, alors qu’il coanimait l’émission matinale Y’é trop d’bonne heure à CKOI aux côtés de Normand Brathwaite. Les 2 minutes du peuple était devenu un incontournable de la radio. On célébrait la 500e capsule cette année-là. Il y en aura 4 200 au fil du temps.

Débuts précoces

François, 35 ans, en 1995, animateur depuis cinq ans à CKOI. Il avait fait ses débuts à la radio communautaire de Québec, CKRL, comme opérateur technique en 1976, avant qu’on lui confie sa propre émission de nuit à l’âge de 16 ans. Il animera à CKRL durant 12 ans avant d’être repêché par la station montréalaise.

Un gagnant

Le gars natif de Québec qui avait débuté comme bassiste aux côtés de son frère Marc, jouant pour les Jean Leloup et Luc De Larochellière, était désormais un humoriste très apprécié, remportant presque chaque année un prix Félix pour ses Albums du peuple. En carrière, il recevra notamment 11 Félix, sept Olivier et cinq Gémeaux.

►L’univers de François Pérusse sera présenté sur une scène extérieure du Festival Juste pour rire cet été, dans un spectacle qui s’inspirera des centaines de capsules et personnages qu’il a créés au fil des ans. On parle du parcours immersif Le carrefour du peuple, qui reproduira plusieurs lieux cultes imaginés par l’humoriste, dont le Snack-bar chez Raymond, et de nombreux personnages tels Jean-Charles le gars qui magasine, Louis-Paul Fafard-Allard, Pierrette et Bob Hartley. On parle d’animations interactives conçues par Juste pour rire et Charlie Tango. Les festivaliers pourront aussi chanter au karaoké ou se prendre en photo avec le fameux Ski-doo. Le spectacle est mis en scène par Guillaume Lambert avec qui François a joué dans le film Niagara. Accès gratuit du 20 au 29 juillet sur l’Esplanade de la Place des Arts.

►On peut écouter les capsules de l’humoriste à La radio du peuple sur sa chaîne web francoisperusse.ca.

►François est toujours à la radio avec sa série Fréquence Pérusse sur le réseau Énergie (94.3 à Montréal).