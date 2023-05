La saison des amours: 10 émissions pour trouver l’âme sœur ou brasser son couple

On dit que le printemps est la saison des amours. Les hormones se réveillent. On a tendance à vouloir davantage sortir après être resté emmitouflé pendant les mois d’hiver. Les applications de rencontres remarquent aussi une hausse du statut « célibataire ». Les téléréalités amoureuses gagnent toujours en popularité et, dans certains cas, en étrangeté. Une occasion pour les célibataires de montrer leurs aptitudes en matière de séduction. En voici quelques exemples.

L’île de l’amour

Photo fournie par TVA

Adaptation québécoise du populaire format Love Island. Des célibataires catapultés dans une villa aux paysages paradisiaques doivent créer des couples alors qu’ils sont constamment confrontés à trouver de meilleurs candidats. Plus les liens sont forts avec leurs partenaires, plus les célibataires passeront à travers les éliminations des cérémonies de la flamme. Mais à tout moment, de nouveaux candidats viennent s’imposer à la casa di amor. Olivier Dion en assure l’animation et Geneviève Schmidt y va de ses observations.

◆ Lundi au jeudi 21 h à TVA ou sur TVA+

Mariages instantanés

Photo fournie par Netflix

Un des gros succès de la chaîne est animé par le couple chouchou de ce genre de compétition : Nick et Vanessa Lachey. Est-ce que l’amour, le vrai, est aveugle ? C’est ce qu’on tente de nous prouver depuis quatre saisons. Cette expérience sociale, comme la plateforme aime l’appeler, documente le parcours de célibataires qui acceptent de se laisser séduire par des prétendants sans les voir. L’issue, si ça clique, des fiançailles et, qui sait, peut-être plus. Seule une promesse d’engagement peut leur permettre de découvrir le visage de l’autre.

◆ Diffusé sur Netflix

Cosmic Love

Photo fournie par Prime

Croyez-vous en l’astro-logie ? Pensez-vous que votre signe puisse vous guider dans vos relations amoureuses ? Dans cette téléréalité, plutôt que de se fier à leur instinct ou aux étincelles d’une conversation, quatre candidats, qui représentent l’air, l’eau, le feu et la terre, préfèrent laisser les astres parler après leurs rencontres avec différents prétendants.

◆ Diffusé sur Prime

Faits l’un pour l’autre

Photo fournie par Netflix

Cette compétition animée par Nick Lachey a débarqué sur Netflix le jour de la Saint-Valentin. On y retrouve des participants vus dans d’autres franchises de la plateforme. Dans ce jeu de séduction, les célibataires doivent trouver leur âme sœur en accomplissant des défis. Le couple qui est le plus compatible doit semer la pagaille au sein des autres couples. Évidemment, nous sommes sur une île paradisiaque. Et il y a de la bisbille, car les concurrents ne manquent pas de personnalité.

◆ Diffusé sur Netflix

Toi, moi et mon ex

Photo fournie par TIC

Est-ce possible de rester ami avec son ex sans que ça nuise à une nouvelle relation ? Le genre de dynamique « à la Bruce Willis et Demi Moore ». Cette série suit cinq couples qui doivent négocier avec la présence d’une ex dans le décor. Je ne parle pas ici d’une visite par-ci par-là, mais bien d’une implication insoupçonnée. Ce qui donne lieu à des confrontations et à quelques épisodes de malaise. Deux saisons sont actuellement diffusées.

◆ Diffusé sur Prime

Milf Manor

Photo fournie par TIC

C’est rare que des candidats de téléréa-lités d’amour aient plus de 29 ans. Et c’est rare qu’on donne le pouvoir à des femmes... d’expérience. Ici, les huit protagonistes ont de 40 à 60 ans et se retrouvent dans une magnifique villa mexicaine. Elles font face à huit jeunes hommes célibataires dans la vingtaine. Ce qui est un peu tordu ? Ce sont en fait les fils des participantes. Et les épreuves, dans ce contexte, peuvent s’avérer malaisantes.

◆ Diffusé sur Prime

ULTIMATUM : É-U

Photo fournie par Netflix

Le couple formé de Nick et Vanessa Lachey, oui, encore eux, anime cette compétition au titre extrême. Nous sommes dans la provocation devant six couples dont l’un des membres a annoncé un ultimatum. Pour tester la solidité de leur union, ils décident de la mettre en danger en se mélangeant aux autres couples. Est-ce mieux ailleurs ? C’est ce que chacun pourra tester. Et, qui sait, peut-être que ça accélèrera la décision, d’un bord comme de l’autre.

◆ Diffusé sur Netflix

Dans la famille sexy

Photo fournie par Netflix

Attention, ici, les couples ne sont pas formés de protagonistes de même famille. On assiste plutôt aux initiatives d’entremetteurs de jumeaux alors que l’un des deux cherche l’amour et que l’autre est présent pour juger des démarches.

◆ Diffusé sur Netflix

Créatures de rêve

Photo fournie par Netflix

Difficile de se remettre de ce concept complètement dément. Dire qu’il y a deux saisons ! C’est Love is Blind rencontre Chanteur masqué... sans musique ! Afin de se concentrer sur les véritables valeurs et non sur l’apparence physique, des célibataires ont droit à des rendez-vous avec trois soupirants. Mais ceux-ci flirtent savamment costumés et maquillés. On parle de personnages complètement modifiés grâce à des prothèses ou des masques ne laissant aucun indice sur la personne qui se trouve dessous. Discussions, activités et, dans certains cas, embrassades avant qu’un choix soit fait et que l’élu se révèle sous son vrai jour.

◆ Diffusé sur Netflix

L’autre

Photo fournie par Prime

Avez-vous déjà eu des regrets d’avoir manqué une occasion d’être avec quelqu’un ou d’avoir bousillé une relation ? Six célibataires qui cherchent toujours la perle rare ont la possibilité de renouer avec des amours manqués ou des rendez-vous ratés. Les prétendants qui défileront seront donc des gens qu’ils ont connus et qui auront peut-être droit à une seconde chance. Ami, ancien amoureux ou kick inexprimé, les célibataires ont la possibilité de réparer une rupture ou d’avouer leur flamme. Il semblerait que certains couples se sont formés lors de cette production et qu’ils tiennent toujours le coup.

◆ Diffusé sur Prime