La saison des semis au temps de la colonie

Selon le médecin Jean-François Gaultier, les mois d’avril et de mai correspondent au temps des semis. C’est l’occasion, écrit-il, pour les jardiniers de préparer leurs couches.

Couches chaudes et serres

La couche est, d’après l’encyclopédie de Diderot, une « élévation de litière ou de fumier de cheval de quatre pieds de haut et d’une longueur indéfinie », recouverte de six pouces de terreau dans lequel le jardinier fait pousser ses graines et plantes délicates.

Une couche chaude est celle qui vient d’être aménagée et qui ne reçoit aucune graine ou plantation avant huit jours. La tiède a, quant à elle, perdu de sa chaleur et nécessite l’ajout d’engrais. Les jeunes plantes y sont peu à peu exposées à l’air libre, ce qui suppose qu’elles sont soit recouvertes d’une matière qui laisse passer la lumière comme le verre, ou encore de paillassons et de brise-vents.

Des plantes comme le poireau et le céleri sont des plantes fragiles qui nécessitent plusieurs mois de chaleur avant de parvenir à maturité. Comment dès lors en obtenir sinon que de procéder à l’utilisation de couches chaudes ou de pouvoir compter sur une serre ?

En Angleterre, l’utilisation des couches recouvertes de verre constitue, dès la fin du XVIIe siècle, l’une des plus importantes innovations en horticulture. Cette technique devient en vogue dans les colonies américaines au cours des années 1730. Dans la colonie, l’utilisation de carrés ou de cloches de verre n’est pas documentée avant 1760, mais des carrés de verre sont disponibles dans les stocks des marchands.

Le Palais de l’Intendant à Québec dispose de son jardin de couches. Selon le plan de l’ingénieur Chaussegros de Léry en 1732, cet endroit mesure environ 100 pieds sur 65, donc une surface de quelque 6500 pieds carrés (650 mètres carrés).

Photo fournie par Archives nationales d’Outre-Mer, Dépôt des Fortifications des Colonies, FRCAOM_Canada001frcaomcol/f3/290/96, Plan du 16 octobre 1732

En 1779, le gouverneur Haldimand demande à faire construire des couches chaudes dans le bas jardin du Château Saint-Louis, qui se situait sous la terrasse Dufferin actuelle, lesquelles seront recouvertes de châssis vitrés. Et lorsque l’ancienne propriété du jardinier-grainetier John Wright est mise en vente ou en location en 1786, son propriétaire fait alors valoir les équipements disponibles, à savoir un bon puits et des couches chaudes, l’une recouverte de vitres et l’autre, couverte de planches.

Les serres ne sont pas connues sous le régime français et il faut attendre 1781 avant qu’une première serre soit construite à Québec : celle que fait aménager le gouverneur Haldimand dans les jardins inférieurs du Château Saint-Louis sous la terrasse Dufferin actuelle.

LES GRAINETIERS

George Chapman semble être le grainetier qui exerce sa profession le plus longtemps, soit de 1800 à 1818. Il y en a eu d’autres comme William Macnider qui s’annonce au début des années 1790.

Toutefois l’un des plus importants semble être John Wright, qui apparaît pour la première fois en 1765 ; il est alors connu comme le jardinier du gouverneur Murray. Pendant deux ans, il collectionne des graines, des plantes et des arbustes pour les faire parvenir à une institution en Écosse qui tente de constituer une collection de végétaux.

Par ailleurs, il fait savoir qu’il dispose d’un catalogue d’arbres fruitiers, d’arbrisseaux à fleurs, de fleurs et de graines de toutes sortes de semences contenant 584 produits différents ; ce serait l’un des premiers catalogues au Canada et même en Amérique.

Photo fournie par Yvon Desloges

Autre phénomène inédit, Wright s’engage à passer par les rues de Québec quotidiennement afin de vendre ses graines. Wright s’était établi au Mount Pleasant, à l’extérieur de la porte Saint-Louis, à Québec, vis-à-vis du parlement actuel. Mais quels légumes cultivent les jardiniers ruraux et urbains ? Ce sera l’objet de la prochaine chronique.

LES GRAINES DE SEMENCE

Dès le premier établissement français, celui de Jacques Cartier et Roberval en 1541, Cartier note que les laboureurs l’accompagnant sèment des graines. En France, le commerce des graines existe depuis la fin du Moyen Âge, mais autant en Europe qu’en Amérique, ce commerce ne prend véritablement son essor qu’au cours du XVIIIe siècle.

Si, en milieu rural, les paysans récoltent leurs propres graines en se réservant probablement une partie de leurs jardins à cette fin, en milieu urbain, des jardiniers en font le commerce à l’instar de certaines communautés religieuses de Montréal ou de Québec. Et c’est sans compter les marchands qui importent des graines d’Europe ou encore les importations privées. À titre d’exemple, en 1738, les augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec importent des graines de chou-fleur italien ainsi que des graines de chicorée frisée de Paris. Pour sa part, le gouverneur La Galissonnière commande des graines de semences auprès du marchand Abraham Gradis de Bordeaux. Toutefois, les graines françaises ont une date de péremption, trois ans, après quoi il faut en faire venir de nouvelles.

Il se produit par contre des graines autant à Québec qu’à Montréal, mais les graines de Montréal sont réputées meilleures que celles de Québec. Les marchands Havy et Lefebvre établis à Québec, incapables de se procurer des graines de choux-fleurs, en commandent auprès du marchand montréalais Pierre Guy en 1746.

Mais c’est surtout en seconde moitié du XVIIIe siècle que se développe le commerce des graines, suivant en cela la tendance européenne et américaine. Montréal a son grand maraîcher, Pierre Guy – fils – qui s’approvisionne auprès d’au moins une vingtaine de fournisseurs alors qu’à Québec, on recense la présence d’au moins neuf marchands de graines ou pépiniéristes entre 1764 et 1818, la plupart anglophones et d’origine écossaise.

LE RECOURS AU FUMIER

Quant aux fumiers requis, il faut, dans un premier temps, noter que le jardin de couches du Palais se trouve à côté de la basse-cour et de l’écurie. Dans un second temps, il faut souligner que l’intendant Bigot met sur pied en 1745 un service d’éboueur à Québec et qu’il oblige les citadins à mettre les « fumiers, boues et immondices » sur le bord de la rue afin que ce dernier les évacue chaque samedi. Puisque le recours aux déjections humaines pour fumer les plates-bandes avait cours en Europe, pourquoi n’en aurait-il pas été ainsi dans la colonie, les détournant ainsi de leur destination initiale, le fleuve ? En milieu rural, à défaut de la technique de la couche chaude, laquelle semble néanmoins bien répandue selon Nicolas-Gaspard Boucault, il y a tout lieu de croire que la technique de la germination intérieure soit aussi utilisée. En campagne, la question des fumiers ne suscite pas de questionnement sauf le suivant : les agriculteurs en disposent-ils suffisamment, car c’est là l’une des plus grandes préoccupations agricoles du XVIIIe siècle puisque le cheptel est limité et petit ?