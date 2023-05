Le très décevant plan vert de la CAQ

Le Plan pour une économie verte rendu public vendredi, par le gouvernement du Québec, c’est de la poudre verte jetée aux yeux de la population.

Pour qu’on ne voie plus le voile de fumée dans le ciel venant des feux de forêt de l’Ouest canadien.

Pour qu’on oublie les inondations subies au Québec, il y a quelques semaines à peine.

Les sécheresses en Europe cet hiver.

Et celle dans la corne de l’Afrique, où 3,3 millions de personnes manquent d’eau. Où des milliers d’enfants meurent littéralement de faim.

Pas étonnant qu’autant de victimes climatiques cherchent à immigrer là où l’eau potable sert à laver des gros chars polluants et où l’on jette des tonnes d’aliments.

Irresponsabilité climatique

Notre aveuglement volontaire me fait pleurer. Le Québec a tout ce qu’il faut pour devenir le chef de file d’une vraie transition à la fois juste et écologique, mais on ne fait pas ce choix.

On se pense bien bon à cause de notre hydro-électricité. Pourtant, notre empreinte carbone par habitant est deux fois plus grande que la moyenne mondiale.

Oui, un Québécois pollue beaucoup plus qu’un Chinois ! Malgré nos énergies renouvelables.

On est champion du gaspillage énergétique et matériel.

En mode solution

On pourrait tellement faire mieux !

Pour ça, il faut beaucoup plus que de « petits pas dans la bonne direction » comme ceux qu’on retrouve dans le Plan pour une économie verte.

On en serait plus riche, sachant à quel point les extrêmes climatiques coûtent cher. En 2022, ils ont causé pour plus de 3 milliards $ de dommages. Seulement pour des biens assurés au Canada !

Il est pourtant démontré que chaque dollar investi dans la réduction des GES et l’adaptation climatique divise au moins par quatre les dépenses à venir.

Agir vraiment

Pour que le Québec s’inscrive vraiment dans une économie verte, il faudrait que toutes ses décisions passent au crible de leurs impacts sur l’environnement.

Ça veut dire mettre en place un cadre politique et économique structurant qui transformerait l’architecture de nos choix individuels et collectifs. Faisant en sorte que les choix les plus économiques, les plus simples et agréables soient aussi les plus écologiques et socialement responsables.

Dans le jargon économique, ça veut dire internaliser les coûts environnementaux et sociaux.

En d’autres mots, appliquer le principe « pollueur-payeur », réglementer et investir en mode solution : transport actif et collectif, économie circulaire, sobriété énergétique et matérielle, agroécologie, verdissement, protection des milieux naturels, etc.

Voir le positif

Évidemment, il y a du bon dans ce plan. Même si ce n’est pas assez, un petit bonbon vert, c’est mieux que rien quand on a faim.

On peut saluer les investissements dans la décarbonation des bâtiments, la sobriété et l’efficacité énergétique et le transport actif. De même que la bonification des enveloppes en adaptation. Les grandes entreprises doivent être ravies d’être soutenues pour réduire leurs émissions.

Mais très franchement, 9 milliards sur cinq ans, ce sont des peanuts comparativement à ce que les extrêmes climatiques vont nous coûter. En argent et en qualité de vie.