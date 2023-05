Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

BERNARD DRAINVILLE, CAQ

En entrevue au Devoir, il a vraiment eu l’air outré que l’on puisse comparer le travail des enseignants avec celui des députés. Devant les commentaires négatifs, il a fini par envoyer un message exprimant une apparence de regrets en fin de journée, avant de carrément s’excuser le lendemain au cours d’une conférence de presse.

PIERRE DUFOUR, CAQ

On comprend qu’il a voulu prendre la défense des policiers de Val-d’Or dans un contexte difficile, mais sa façon de débarquer à la séance du conseil de ville et de critiquer les élus locaux était plutôt surréaliste. Il s’est comporté comme un citoyen en colère, et non comme un député.

SONIA LEBEL, CAQ

Hausses des salaires des élus et du chef de cabinet de François Legault : on dirait vraiment que ses collègues font tout pour compliquer ses négos. Elle a annoncé une prime de 12 000 $ aux enseignants admissibles à la retraite qui accepteront de rester en poste. Elle se démène pour trouver des solutions.

Monsef Derraji, PLQ

Il a soumis une demande à la commissaire à l’éthique, qui enquêtera sur la nomination d’un ami du ministre Jolin-Barrette comme juge. Soucieux de ramener un peu de nationalisme au PLQ, il a déclaré récemment, en réclamant les pouvoirs du fédéral en immigration temporaire : « Est-ce qu’on est maître chez nous ou on ne l’est pas ? »

En vrac

Sam brasse la cage

L’abandon du 3e lien routier par la CAQ s’ajoute à l’échec du projet de Médicago à Québec et à l’état de délabrement du Mont-Sainte-Anne. L’ex-ministre Sam Hamad, qui a la région tatouée sur le cœur, est sorti publiquement dans l’espoir de secouer la torpeur. Ça ne peut pas nuire...

À ne pas inviter au même party

Pierre Fitzgibbon n’a pas apprécié que l’ex-députée caquiste Émilie Foster confie publiquement avoir été très mal à l’aise de voter contre un rapport de la commissaire à l’éthique sur son collègue. « J’espère qu’elle est heureuse dans ce qu’elle fait maintenant. Je pense qu’elle semble l’être. Tant mieux pour elle », a répliqué Fitz, à un journaliste.