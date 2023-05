Matthew Tkachuk poursuit sa magie avec un autre but gagnant en prolongation

Matthew Tkachuk a encore invité ses coéquipiers à sortir rapidement de la glace du PNC Arena à Raleigh. Pour un deuxième match d’affilée dans cette finale de l’Est, Tkachuk a marqué le but vainqueur en prolongation.

• À lire aussi: Les secrets nutritionnels des joueurs des Panthers et des Hurricanes

• À lire aussi: Coyotes: une étonnante confidence de Logan Cooley

Si l’identité du héros reste le même, on n’a pas eu droit à un autre marathon de quatre prolongations entre les Panthers et les Hurricanes.

Tkachuk a touché la cible à 1 min 51 s de la première prolongation. Il a complété de superbes passes de Sam Reinhart et de Sam Bennett pour déjouer Antti Raanta. Jesperi Kotkaniemi a regardé cette scène au banc des punitions.

Les Panthers ont ainsi signé un gain de 2 à 1 pour prendre le contrôle de cette série 2 à 0. Après son but, Tkachuk a opté pour une célébration semblable en se réfugiant rapidement à l’extérieur de la patinoire.

Depuis le début des séries, les Panthers ont un dossier parfait de six victoires et aucun revers en prolongation. Tkachuk, l’ancien des Flames, a marqué trois des six buts des siens en prolongation. Quand on parle d’une acquisition clé de la part de Bill Zito, c’est réellement le cas. Il est sans l’ombre d’un doute un candidat pour l’obtention du trophée Conn-Smythe.

Dans l’histoire de la LNH, seulement quatre joueurs ont réussi trois buts en prolongation lors d’une même année. Tkachuk a ajouté son nom à ceux de Mel Hill (Bruins en 1939), Maurice Richard (Canadien en 1951) et Corey Perry (Ducks en 2017).

Encore Bobrovsky

Les Hurricanes s’envoleront pour la Floride avec comme mandat d’oublier deux revers crève-cœur à la maison. Dans ce deuxième match, l’équipe de Rod Brind’Amour a dicté le jeu en grande partie. Ils ont dominé 38 à 28 au chapitre des tirs au but et 70 à 50 dans les tirs tentés.

Jordan Staal, à lui seul, a manqué trois occasions de marquer en troisième période et dans les premières secondes de la prolongation. Le capitaine des « Canes » aura probablement de la difficulté à s’endormir.

Mais à l’image du premier tour contre les Bruins et du deuxième tour contre les Maple Leafs, Sergeï Bobrovsky a encore une fois eu son mot à dire.

Le gardien des Panthers a connu une autre bonne soirée avec 37 arrêts. Bobrovsky a réalisé un véritable vol en deuxième période contre Teuvo Teravainen.

Les mains de Barkov

Les Hurricanes ont marqué le premier but dans ce match grâce à l’implication offensive du défenseur Jalen Chatfield. Il a obtenu son premier but des séries en redirigeant une passe de Sebastian Aho.

Si les « Canes » ont multiplié les attaques dans les sept premières minutes du match, avec 12 tirs contre seulement un, les Panthers ont regagné leur rythme peu à peu après ce faux départ.

Aleksander Barkov a sonné le réveil des siens en deuxième période en marquant dans un deuxième match d’affilée. Le capitaine des Panthers a déculotté Raanta avec une feinte rapide du revers. Il a sorti ses mains des grands soirs sur ce jeu.

La recette de Paul Maurice était donc assez simple. Un autre bon match de Bobrovsky, un autre but du capitaine et une autre conclusion héroïque de Tkachuk.

Maurice et les Panthers ont toutefois assez d’expérience pour savoir que les Hurricanes n’abandonneront pas. Surtout pas avec un entraîneur comme Brind’Amour.

Andersen au repos

Sur le plan de la stratégie, Brind’Amour avait choisi de reposer Frederik Andersen après un match de sept périodes.

Il n’a pas perdu son pari malgré le revers. Raanta lui a donné un départ de qualité, mais Bobrovsky était encore le meilleur des deux hommes