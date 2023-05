Les inoubliables: Michaël Rancourt rend hommage aux grands disparus

Pour ses 35 ans de carrière, Michaël Rancourt a imaginé un nouveau spectacle entièrement francophone qui laisse toute la place à des artistes disparus que le public n’a pas oubliés. Avec la tournée Les inoubliables, sa première en plus de dix ans, l’imitateur a voulu rendre hommage notamment à Charles Aznavour, Gerry Boulet, Dalida, Michel Louvain et Gilbert Bécaud.

En plus de ses 35 ans de carrière, Michaël Rancourt aura 60 ans cette année. La tournée Les inoubliables est aussi la dixième de sa carrière.

« J’avais donc trois bonnes raisons de faire de 2023 une année marquante », dit-il.

Il faut remonter à 2012 pour voir la toute dernière tournée en salles que Michaël Rancourt avait présentée, avec La voix des autres. Dans les dernières années, il s’est plutôt concentré sur un spectacle corporatif, Les années Jukebox, de Piaf à Sinatra.

« C’est un peu comme un grand retour en même temps », dit-il de sa nouvelle tournée.

Pour faire Les inoubliables, l’imitateur a sollicité l’aide de ses fans sur Facebook. Il leur a ainsi demandé quelles imitations ils voulaient voir et quels extraits des artistes il devait faire.

Contrairement à ses spectacles précédents, où il enchaînait de nombreuses et courtes imitations, Michaël Rancourt a cette fois-ci voulu s’attarder un peu plus longuement sur chaque artiste imité.

« Imiter 75 personnes durant deux heures, je l’ai fait et je n’ai plus le goût de faire ça, dit-il. Mais j’ai le goût d’être encore performant sur scène et de montrer aux gens ce que je suis capable de faire. »

Dans son nouveau spectacle, il peut ainsi faire entre trois et cinq extraits de chansons d’un même artiste.

« Imiter quelqu’un pendant 30 secondes ou cinq minutes, c’est différent, dit-il. En 30 secondes, on passe rapidement d’un à l’autre. Là, les gens vont avoir le temps d’embarquer. »

Un rêve qui pourrait se réaliser

En plus de cette nouvelle tournée québécoise, Michaël Rancourt mentionne être en pourparlers pour aller faire des spectacles en Europe en 2024 et 2025.

« Ç’a toujours été un rêve de jeunesse et je commençais à me demander si j’étais trop vieux pour ça. Mais je me suis fait approcher et j’en ai parlé avec ma blonde. Est-ce que je pourrais réaliser un rêve que j’avais quand j’étais plus jeune ? Finalement, je ne me trouve pas si vieux que ça à 60 ans ! »

► Michaël Rancourt présentera son spectacle Les inoubliables le 25 mai, au Capitole de Québec, et les 28‐29 mai, au Casino de Montréal. michaelrancourt.com.