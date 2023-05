Littérature jeunesse: un manga entièrement québécois

Eljun, l’arbre de la vie, est constamment attaqué par les forces du néant. Afin de protéger les neuf mondes, il choisit des guerriers aux pouvoirs redoutables. Ensemble, ces guerriers forment le clan des Élus Eljun. Lors d’un terrible affrontement, l’Élu Revner n’a d’autre choix que d’activer son pouvoir de réincarnation, juste avant de mourir. Ulfa, la seule survivante, part ensuite à sa recherche. C’est un Revner très différent qu’elle retrouve, cinq ans plus tard...

Un manga entièrement québécois : quel projet audacieux ! Mais surtout, quelle belle idée !

Le duo de créateurs derrière Les Élus Eljun est loin d’en être à ses premiers pas dans l’univers des récits fantastiques illustrés. Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre se sont rencontrés à la librairie Comics Rive-Sud, où ils travaillaient tous les deux. Guidés par leur passion commune pour la bande dessinée, ils ont créé leur première série, U-MERLIN, dont le premier volet est paru en 2018.

Ils gâtent maintenant leurs fans avec la série Les Élus Eljun dont la lecture, comme tous les mangas dignes de ce nom, se fait de droite à gauche.

Par ailleurs, les adeptes reconnaîtront que c’est un manga de type Shonen.

Pouvoirs magiques

Les pouvoirs des Élus Eljun proviennent de l’essence même de l’arbre de la vie. Chaque Élu se voit lié à un animal totem qui lui transmet ses pouvoirs.

Par exemple, les deux héros du premier volet, Revner et Ulfa, tiennent respectivement leurs aptitudes spéciales du corbeau et de la louve. Cependant, après avoir utilisé son pouvoir de réincarnation pour se sauver d’une mort certaine, Revner a changé complètement de vie...

Il est devenu berger et, le fait le plus important, il ne se souvient plus du tout de son passé, si ce n’est de quelques rêves et cauchemars étranges ! Ainsi, quand Ulfa le retrouve, elle doit lui réapprendre à être un Élu.

Les Élus Eljun, c’est de l’action d’une couverture à l’autre. Les jeunes lecteurs qui souhaitent se familiariser avec l’univers du manga peuvent certainement le faire avec cette option bien de chez nous !

À LIRE AUSSI

Bob et la révolution des vélos

Photo fournie par les KATA Éditeur

Bicycle Bob a un rêve un peu fou : celui de créer, dans une ville entièrement conçue pour les autos, un important réseau de pistes cyclables ! C’est ainsi qu’avec sa bande d’amis cyclistes, Bicycle Bob lance une vélorution dans les rues de Montréal. Sans le savoir, Bicycle Bob et son amie Véloci-Claire vont laisser à jamais leur trace sur la métropole, l’aidant à devenir la ville de l’Amérique du Nord comptant le plus de pistes cyclables. Un documentaire présenté sous forme d’album qui met de l’avant des choix de vie aussi écolos qu’amusants. C’est un vrai petit charme à glisser dans la bibliothèque familiale !

Dinos rigolos – collection

Photo fournie par Les éditions Héritage / Dominique et compagnie

Durant la pandémie, l’autrice Nadine Descheneaux est allée enseigner en maternelle 4 ans. Une expérience qui fut un brusque choc de la réalité, mais surtout un gros coup de foudre ! Si sa série Dinos rigolos existe aujourd’hui, c’est pour donner le goût d’apprendre aux enfants, tout en les aidant à développer leur potentiel créatif. Chaque petit album présente des situations du quotidien. Par exemple, Quand mon dino imagine démontre qu’avec de l’imagination, il est impossible de s’ennuyer, alors que Quand mon dino est gentil met de l’avant des valeurs telles que le respect et le partage. Une collection aussi mignonne qu’instructive !

Les effets des jeux vidéo racontés aux enfants

Photo fournie par Les Éditions de Mortagne

Mahée, Olivier et leur cousin Nicolas adorent les jeux vidéo. Pendant que Mahée passe beaucoup de temps sur sa tablette, Olivier et Nicolas sont toujours devant la console de jeux vidéo. Leurs parents ont bien tenté de fixer des règles, mais eux, ils ont toujours leur téléphone à la main ! Aidés d’une psychoéducatrice et d’un scientifique qui s’intéresse au fonctionnement du cerveau humain, les enfants découvrent les effets réels des jeux vidéo. À la fois informatif et ludique, ce petit album présente une foule de trucs et d’astuces simples à appliquer, tant pour les parents que les enfants.

Oh ! Enfants à bord

Photo fournie par OHdio

Photo fournie par OHdio

L’offre de balados et de livres audio dans le marché francophone actuel s’avérait plutôt limitée en contenus pour les tout-petits et pour les nouveaux parents. La nouvelle collection Oh ! Enfants à bord vise à offrir un contenu divertissant et diversifié spécialement pensé pour les parents, afin de les aider dans leur vie de famille. En plus de contenus abordant notamment l’aide aux devoirs, d’autres balados sont là pour faire rire et sourire les enfants. C’est le cas de Comptines, qui propose des comptines d’hier et d’aujourd’hui, et de Théâtre à la carte des petits, des histoires captivantes et immersives à écouter n’importe où.