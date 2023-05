Nancy Guerin: faire enquête et rendre justice

D’abord journaliste aux États-Unis, Nancy Guerin s’est installée au Québec il y a plusieurs années, faisant sa marque comme scénariste et documentariste. Elle s’est penchée sur le marketing autour du cancer du sein avec Pink Ribbons, Inc., sur les sacrifices imposés par la religion dans A Sister’s Song et les impacts de la récession aux États-Unis avec Frontline. Depuis 2019, elle s’est plongée avec Philippe Falardeau dans la tragédie de Lac-Mégantic.

Elle a mené une enquête rigoureuse afin de mettre en lumière les réelles causes de l’accident. Le constat est aussi bouleversant que riche en images et en informations. Encore émue par le sujet, elle espère offrir des réponses, rendre justice et trouver des pistes de solutions. Espérons que la série ébranle suffisamment nos élus pour que de réels changements soient enfin entrepris.

Dans quel état d’esprit se met-on quand on aborde un sujet si délicat ?

Philippe (Falardeau) et moi avons fait une bonne paire. Nous avons toujours été capables de partager nos émotions. Certaines journées étaient plus difficiles et nous étions submergés par le chagrin. Mais nous avions toujours le sentiment que cette histoire devait être racontée. Même si ça a été dur, nous n’avons pas vécu ces événements atroces. Je n’ai perdu ni enfant, ni amoureux, ni proche, et d’entendre les témoignages et de voir la générosité des gens que nous avons rencontrés nous a donné beaucoup de force. C’est un honneur que la série ait été remarquée à Canneseries et aux Hot Docs, mais je suis inconfortable à l’idée de célébrer notre art alors qu’on souhaite tout simplement que cet événement n’ait jamais eu lieu. Les gens nous félicitent, mais plutôt que de célébrer, faisons des changements et agissons parce que des tragédies, il y en a encore.

As-tu l’impression de faire office d’enquête publique puisqu’il n’y en a pas eu ?

Il y a eu un gros travail journalistique avec les livres, les reportages. Les survivants qui ont perdu des proches n’ont vu personne être accusé. Ce serait une étape importante pour qu’ils puissent poursuivre leur vie. Pascal (Charest) par exemple a fait la route depuis Sept-Îles où il vit pour témoigner, parce que ses filles ne sont plus là pour le faire et que rien n’a été fait. Ça me brise le cœur. Il y a beaucoup d’éléments que même les gens de Mégantic ne savaient pas jusqu’à ce qu’ils voient la série.

Je suis surprise que le propriétaire de la Montreal, Maine & Atlantic (MMA) ait accepté de témoigner...

Nous devons lui donner le crédit d’avoir accepté de nous parler alors que personne aux gouvernements et au niveau des autorités n’a voulu répondre à nos questions. Il est déconnecté. Il n’a jamais souhaité que qui que ce soit perde la vie, mais il a l’impression d’avoir suivi toutes les directives mises en place par Transport Canada et de ne pas avoir transgressé de loi. Il a peut-être fermé les yeux sur certains avertissements mais il a agi comme on lui a dit de le faire. Je pense qu’il a quand même des remords, mais comme homme d’affaires, il n’est pas celui qui a la responsabilité de notre sécurité. On se demande par contre où sont nos gouvernements dont c’est la responsabilité.

Au fil des recherches, qu’est-ce qui t’a le plus surprise ?

Tout. Le fait qu’il n’y ait pas d’enquête publique, ce qui a été décidé cinq jours après la tragédie, en dit beaucoup. Des erreurs ont été faites sur les normes par rapport aux freins, sur le fait qu’il n’y ait eu qu’un seul conducteur. C’est la seule chose qui aurait pu mettre en lumière la vérité. Ils disent avoir investi sur la sécurité, mais aucun changement significatif n’a pas été fait. Dans l’épisode 4, nos protagonistes avancent des pistes de solutions qui pourraient être tangibles.

Est-ce que les protagonistes ont vu la série ?

Toutes les personnes qui y ont participé ont reçu un lien pour la voir avant que nous organisions un visionnement en avril pour la communauté. On a pris soin que chacun se sente soutenue parce qu’il y avait des victimes dans la salle, pas que dans la série. Ça a été très difficile parce que je ne voulais pas qu’en présentant mon travail, je retraumatise des gens. Des services ont été à leur disposition après avoir vu la série parce que les images sont difficiles à regarder. Je ne veux pas parler pour les gens de Mégantic, mais plusieurs personnes m’ont dit qu’avec la série, ça leur permet d’être tous à la même place par rapport à ce dont ils ont été victimes.

► Lac-Mégantic – ceci n’est pas un accident : disponible sur la plateforme Vrai.