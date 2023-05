Ni la reine ni Dollard au Québec, c’est la mémoire des patriotes qu’on célèbre

Soulignez-vous la fête de la Reine ou celle de Dollard ce lundi ? En fait, au Québec, depuis un peu plus de 20 ans, nous célébrons la Journée nationale des patriotes le premier lundi précédant le 25 mai.

Historiquement, cette date correspondait à l’anniversaire de naissance de la reine Victoria. Partout au Canada, depuis sa mort en 1901, les Canadiens bénéficiaient d’un jour férié.

Photo tirée de Wikimedia Commons/Domaine public

Pourtant, dans les années 1920, les Québécois, évidemment moins monarchistes que les Canadiens des autres provinces, ont rebaptisé cette fête et ont choisi de commémorer la mémoire de Dollard.

Adam Dollard des Ormeaux est un personnage qui a trouvé sa place dans l’histoire de la Nouvelle-France. Il a mené une campagne militaire au milieu du XVIIe siècle contre des centaines de guerriers iroquois. Même si les Français ont été vaincus, on a longtemps considéré le caractère héroïque de Dollard des Ormeaux dans cette bataille perdue d’avance. On disait qu’il s’était sacrifié pour la défense des colons de Ville-Marie. Cependant, de récentes études ont jeté un sérieux doute sur la nature héroïque de la conduite de Dollard des Ormeaux et de ses hommes.

En 2003, le gouvernement de Bernard Landry propose aux Québécois d’oublier la fête de Dollard. Il annonce que c’est la mémoire des patriotes qui sera désormais célébrée. Le lundi qui précède le 25 mai de chaque année devient donc la Journée nationale des patriotes, un jour férié pour souligner la mémoire des patriotes qui ont lutté pour la démocratie et pour la reconnaissance de la nation québécoise.

Aujourd’hui, avec le recul, on peut légitimement se demander dans quelle mesure Dollard des Ormeaux fait encore figure de « héros national ».

Pour ce qui est des patriotes, la Journée nationale est assurément l’occasion de commémorer les origines démocratiques du Québec pour tous les Québécois, et ce, quel que soit leur lieu de naissance.

C’est en 1845 qu’on crée la fête de la Reine.

Photo tirée de Wikimedia Commons/Domaine public

On veut souligner l’anniversaire de la reine Victoria, née le 24 mai 1819. Cette fête est principalement une occasion de manifester la loyauté des Canadiens envers la monarchie britannique. Après la mort de la reine Victoria en 1901, le Parlement du Canada proclame légalement que cette fête portera le nom de Jour de Victoria. Le 24 mai de chaque année (le 25 mai si le 24 tombe un dimanche) est alors considéré comme un jour férié. Aujourd’hui, le Victoria Day est célébré partout au Canada, sauf au Québec.

Dollard des Ormeaux a été recruté en 1657, à l’âge de 22 ans, par le gouverneur Paul de Chomedey de Maisonneuve pour défricher les belles terres autour du fort Ville-Marie. Malheureusement, le jeune Dollard n’avait pas beaucoup d’intérêt pour les travaux agricoles, il rêvait plutôt d’aventures et de grands espaces à conquérir. En 1660, il reçoit une promotion et devient commandant de la garnison militaire de Montréal. C’est une époque de grande tension entre les troupes coloniales françaises au Canada et les Iroquois. Montréal vit littéralement en état de siège et les raids iroquois affectent le commerce des fourrures que les Français essayent tant bien que mal de mettre en place. Quand la rumeur se répand voulant que les Iroquois se mobilisent pour attaquer massivement la petite colonie de Ville-Marie, Dollard des Ormeaux tente de les stopper en dressant une embuscade. Pendant une bonne semaine, Dollard et une poignée de combattants (16 volontaires français, 40 Hurons-Wendats et 4 Algonquins) vont défendre leur position face à plus de 700 guerriers iroquois.

Photo fournie par Eugène Guénin, La Nouvelle-France, Paris : Hachette, 1900

On raconte que les assiégés français vont réussir à repousser trois des assauts iroquois, mais que finalement, ils seront massacrés ou fait prisonniers. Malgré leur victoire, les Iroquois remettent leurs plans d’invasion. Pendant longtemps, on a diffusé le mythe du sacrifice de Dollard et de ses troupes. On a véhiculé l’idée qu’en plus d’avoir sauvé les Montréalais, cet acte militaire a laissé le temps aux troupes coloniales d’organiser une défense et, à moyen terme, il a aussi permis l’enracinement de la population française dans la vallée du Saint-Laurent. Depuis quelques années, cette épopée plutôt exagérée de Dollard des Ormeaux « sauveur de la nation canadienne-française » a été maintes fois révisée par de nombreux historiens et elle a été reléguée dans le monde des légendes.