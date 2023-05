Nouveau président

Photo fournie par Libéo

Libéo, qui compte près de 100 employés répartis dans ses bureaux de Québec, Montréal et Shawinigan et qui depuis 25 ans crée des plateformes web et des applications mobiles sur mesure performantes, durables et centrées sur les utilisateurs, m’annonce la nomination d’Alexandre Limoges (photo) à titre de président de l’entreprise. Depuis 6 ans, il grimpe les échelons chez Libéo avec plusieurs postes stratégiques, dont les deux dernières années à collaborer étroitement avec le président sortant. Ingénieur de formation, Alexandre Limoges a fondé iTx Technologies, une firme de développement d’applications web et mobiles en 2008 et a piloté l’entreprise en tant que président pendant près de 10 ans. Il a rejoint les rangs de Libéo lors de l’acquisition de son entreprise en 2017. Il succède ainsi, au poste de président, à Joé Bussière qui, fort de ses 20 ans d’expérience au sein de l’organisation, souhaite désormais se concentrer sur son autre entreprise, Média Happy Geeks, propriétaire de Showbizz.net et Cinoche.com

Meubles en surplus

Photo fournie par le Monastère

À la suite du rapatriement des collections des Augustines, le monastère des Augustines procédera à une vente de meubles anciens les 26 et 27 mai, entre 10 h et 17 h, à l’École Saint-Louis-de-Gonzague, à Québec (980, rue Richelieu). Cette vente, ouverte à tous, proposera des centaines de pièces de mobilier, dont plusieurs chaises datant du 20e siècle ainsi que quelques meubles de petite taille. Plusieurs pièces doivent être vendues étant donné le grand nombre d’exemplaires identiques ou parce qu’elles ne sont pas pertinentes dans les collections. Les fonds amassés lors de cette vente seront versés au Fonds Collections et Archives qui assure la conservation du patrimoine matériel des Augustines dans les règles de l’art. Les acheteurs devront s’organiser préalablement pour le transport des meubles.

Anniversaires

Photo tirée de Facebook de Jeanick Fourier

Jeanick Fournier (photo), chanteuse née à Roberval, 51 ans... Marc-Olivier Lafrance, comédien québécois, 29 ans... Maxime Desjardins- Tremblay, comédien québécois, 30 ans... Jacques Paquet, de Saint-Augustin-de-Desmaures, agent distributeur des gâteaux Vachon, 67 ans... Sylvain Gallagher, de Talbot équipements (Les industriels de la pierre de Québec), 48 ans... Luci Tremblay, directrice stratégie et développement Montréal en Histoires... Elsa, chanteuse française, 50 ans... Yvon Lambert, joueur de hockey, avec le Canadien de 1973 à 1981, 73 ans... Cher, chanteuse et actrice américaine, 77 ans... Raymond Chrétien, ex-diplomate québécois, 81 ans.

Disparus

Le 20 mai 2018 : Carol Mann, 77 ans, golfeuse américaine de la LPGA et intronisée au World Golf Hall of Fame en 1977... 2019 : Niki Lauda, 70 ans, légendaire pilote autrichien, triple champion du monde de F1... 2018 : Koo Bon-moo, 73 ans, président et chef de la direction du conglomérat sud-coréen Groupe LG... 2015 : Mary Ellen Trainor, 62 ans, actrice américaine (L’arme fatale)... 2014 : Rupert zu Loewenstein, 80 ans, manager financier des Rolling Stones pendant 37 ans... 2013 : Ray Manzarek, 74 ans, musicien américain, claviériste du groupe The Doors... 2012 : Robin Gibb, 62 ans, membre du groupe Bee Gees... 2011 : Jean April, 80 ans, hôtelier de Notre-Dame-du-Portage... 2011 : Macho Man Randy Savage, 58 ans, légendaire lutteur de la WWF...