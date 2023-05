Francesca Gagnon et René Dupéré: nouveau projet pour le duo derrière Alegria

Ils ont connu un succès planétaire avec Alegria, au milieu des années 1990, avant de voir leurs chemins se séparer. Mais depuis une dizaine d’années, Francesca Gagnon et René Dupéré ont retrouvé avec bonheur le plaisir de collaborer en studio et maintenant sur scène. Dans quelques jours, le duo présentera un spectacle qui rassemblera des titres du nouvel album, Une musique aux étoiles, sans oublier des classiques du Cirque du Soleil.

« Je pense que les gens doivent avoir envie de nous entendre et nous voir. Oui, je suis la voix d’Alegria. Mais j’ai fait d’autres choses aussi ! » lance Francesca Gagnon avec le sourire.

En compagnie de son complice de longue date, le compositeur René Dupéré, elle vient de mettre sur pied un spectacle qui sera présenté à Montréal et à Québec dans quelques jours. Le souhait du duo est d’intéresser un agent de spectacles qui les fera tourner à la grandeur de la province.

« Je n’ai pas été beaucoup au Québec dans les dernières années et j’aimerais corriger ça, dit Francesca. J’aimerais ça qu’avec ce spectacle-là, on fasse au moins 60 villes. »

Sur scène, les deux complices seront accompagnés d’autres musiciens, dont un quatuor à cordes. Ce sera la même formation que le dernier spectacle qu’ils ont donné, à Istanbul, en 2019.

Perdus de vue

Parmi les 19 morceaux du spectacle, il y en aura du nouvel album, du Cirque du Soleil et aussi quelques reprises de Jacques Brel, Mercedes Sosa et Édith Piaf.

« Piaf est bien importante pour moi dans ma carrière, dans ma vie. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup influencée », dit Francesca.

Aujourd’hui presque inséparables professionnellement, Francesca Gagnon et René Dupéré se sont pourtant perdus de vue durant de nombreuses années, après la fin du tourbillon d’Alegria.

« J’avais fait deux ans avec le Cirque et j’avais fait un album après ça, raconte Francesca. On avait écrit des chansons avec René. Mais on avait une agente qui travaillait d’une autre façon. Ça n’a pas donné suite comme on croyait, René et moi. J’ai pris une autre route. »

Dans les années suivantes, elle a sorti quelques albums solos et a fait une tournée nord-américaine de deux ans avec la troupe chilienne Inti-Illimani.

C’est en 2012, pour un projet qu’il faisait à Sainte-Agathe, que René a pensé appeler Francesca. Ils n’ont pas arrêté de collaborer depuis.

Parmi 200 chanteuses

Mais au fait, à quand remonte leur première rencontre ? Pour cela, il faut remonter à 1994, à quelques semaines du lancement d’Alegria. Après avoir lancé Mystère l’année précédente, à Las Vegas, René Dupéré avait immédiatement embarqué sur le nouveau spectacle sous chapiteau du Cirque du Soleil.

« On cherchait une chanteuse, se souvient-il. Comme pour Saltimbanco et Mystère, j’avais eu deux chanteuses très typées. J’étais tombé en amour avec ces voix-là quand je les avais entendues pour la première fois. L’équipe du casting [du Cirque] me poussait dans le dos et ne trouvait pas ça drôle à un mois de la première de ne pas avoir de chanteuse. Je leur disais : quand je vais l’entendre, je vais le savoir. Je ne me suis pas fait beaucoup d’amis avec ça [rires] ! »

Peu de temps après, quelqu’un lui disait de regarder une vidéo de Francesca. « J’ai écouté cette voix et j’ai dit : c’est elle, c’est réglé ! Allez la chercher. On travaille ensemble à partir de maintenant. »

Selon Francesca, les gens du Cirque avaient auditionné pas moins de 200 chanteuses pour Alegria. « Ils étaient sur le point d’aller à Paris [pour continuer les auditions] », dit-elle. Ils n’ont finalement pas eu à le faire.

Comme un bilan

Après Alegria, René Dupéré s’est demandé s’il voulait continuer de travailler avec le Cirque. Il s’est laissé convaincre deux autres fois : pour Kà, de Robert Lepage [2004], et Zed, de François Girard [2008].

« Je n’ai rien fait avec le Cirque après ça, dit-il. J’ai fait le tour, je pense, de la musique du Cirque. Et j’ai horreur de me compétitionner moi-même. »

Ce nouveau spectacle avec Francesca Gagnon, René Dupéré le voit même comme un bilan de carrière. « Je pourrais arrêter après et j’aurais dit ce que je veux dire », conclut le compositeur de 77 ans.

Francesca Gagnon et René Dupéré seront en spectacle le 25 mai à la Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts et le 26 mai à la Salle d’Youville du Palais Montcalm de Québec.

Pour les infos : francescagagnon.com.