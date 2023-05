«On ne perdra pas trois parties de suite à Halifax» – Mathis Rousseau

Le portier des Mooseheads a assuré que l’équipe serait de retour à Québec, lundi, pour un 7e match. «On ne perdra pas trois parties de suite à Halifax, a déclaré l’auteur de 35 arrêts. Contre Sherbrooke, on a perdu les deux premières parties à la maison, et Sherbrooke était convaincu que la série était gagnée.»

• À lire aussi: [PHOTOS] Finale LHJMQ: les Mooseheads gâchent la fête à Québec

• À lire aussi: Une famille passionnée des Remparts vit le rêve à Halifax

Les Mooseheads voulaient briser le party au Centre Vidéotron. «Avec un retard de 3-1, on savait que le trophée était dans l’aréna et le champagne dans la glace, a imagé Rousseau. On voulait s’assurer de faire fondre la glace un peu plus et qu’ils doivent acheter un autre sac. Québec était prêt pour Kamloops et, de notre côté, on ne voulait pas partir en cinq parties.»

Au sujet de sa performance, Rousseau note un changement important. «Les trois premières parties ont été difficiles, mais j’ai continué de travailler même si ça allait mal, a-t-il souligné. J’ai connu deux bonnes parties, mais je ne fais que mon travail pour aider les gars.»

Absent au 4e match après avoir essuyé une mise en échec de Nathan Gaucher lors de la rencontre précédente, Zachary L’Heureux était de retour et il a fait sentir sa présence avec le but vainqueur sur une échappée et une aide.

«On voulait tout laisser sur la table, a résumé l’espoir des Predators de Nashville. On n’a pas fait le travail à la maison et on voulait sortir en force. En raison du retard dans la série, il aurait été facile d’abandonner, mais nous n’avons pas paniqué. Nous sommes en finale pour une raison. Contre Sherbrooke, tout le monde pensait que nous allions perdre et nous sommes revenus. Les équipes championnes rencontrent toujours de l’adversité. C’est pourquoi nous avons un groupe spécial.»

L’Heureux était ravi de revenir au jeu et de pouvoir contribuer. «Je voulais apporter de l’énergie et du jeu robuste. Après une mise en échec qui n’était pas la plus propre, j’ai raté le 4e match par mesure de prévention.»

Sylvain Favreau a apprécié la prestation de son robuste attaquant. «Le retour de Zachary a été un gros plus, a souligné le pilote des Mooseheads. Son leadership, son expérience et son implication dans les batailles près des rampes nous ont aidés.»

Dégoûté par la première période du 4e match, où ses protégés avaient été dominés 20-6 dans la colonne des tirs au but, Favreau était très heureux du départ. «Nous avons bien débuté et les gars ont poursuivi sur leur lancée. Ils ont démontré beaucoup de caractère et de résilience. Nous avons vécu de l’adversité contre Sherbrooke toute l’année et les gars n’étaient pas ébranlés de tirer de l’arrière 3-1 dans la série. Nous avons été dans le coup à toutes les parties et l’objectif était de gagner une partie à la fois.»

Les Mooseheads ont bien fait en n’accordant qu’un but en quatre tentatives. «Tout le monde a vu [...] qu’ils ont obtenu plus d’avantages numériques que nous. C’est un aspect que nous avons travaillé beaucoup dans le dernier mois. Quant à Mathis [Rousseau], il a beaucoup confiance en lui et je savais qu’il allait rebondir après avoir été exceptionnel contre Sherbrooke. Il vient de jouer deux très bonnes parties.»