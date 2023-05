Planète soccer: tension entre le PSG et ses Ultras

Le CF Montréal a eu ses démêlés avec ses Ultras, mais ce n’est pas une situation unique parce que les relations sont très tendues entre le Paris Saint-Germain et son principal groupe de partisans.

Le Collectif Ultras Paris (CUP) a annoncé, la semaine dernière, qu’il cessait toutes ses activités à domicile et à l’étranger jusqu’à la fin de la saison.

C’est une décision qui est lourde de conséquences, car elle ne touche pas uniquement l’équipe de soccer masculine. Elle vise aussi l’équipe féminine de même que l’équipe de handball, un sport très prisé en France.

Il y a eu un premier échange entre le CUP et le club qui n’a pas atténué les tensions.

Les partisans reprochent notamment à la direction de se montrer indifférente à leur endroit. Le président Nasser al-Khelaïfi refuse d’ailleurs de les rencontrer pour discuter de leurs revendications, qui touchent un système de revente de billets et l’abandon du projet d’achat du Stade de France.

Fracture

Cette fracture semble improbable, puisque le CUP doit sa présence au Stade de France à Nasser al-Khelaïfi.

En effet, il y a sept ans, c’est lui qui avait insisté pour que le Collectif soit autorisé à revenir au Parc des Princes. Selon L’Équipe, il avait fait des pieds et des mains auprès de la Préfecture de Paris pour que les Ultras soient à nouveau autorisés au stade.

Ceux-ci avaient été interdits de séjour au Stade de France à la suite de ce qui a été appelé le plan Leproux, du nom de Robin Leproux, ancien président du PSG qui a été en fonction avant que l’équipe soit reprise pour des intérêts qataris en 2011.

Leproux avait entrepris, en 2010, de pacifier le stade, qui était aux prises avec des bagarres entre clans rivaux qui avaient mené aux décès de deux partisans en 2006 et en 2010. Cette situation a presque mené à la dissolution du club.

On revient donc en 2016. C’est à ce moment qu’al-Khelaïfi a insisté pour que les Ultras reviennent sous la forme du groupe consolidé qu’est le Collectif Ultras Paris.

Espoir

On se trouve donc à la croisée des chemins maintenant que la lune de miel est consommée depuis longtemps entre le président et le CUP.

Mais il y a de l’espoir : il y a eu une nouvelle réunion, lundi dernier, pour tenter de dénouer l’impasse. Il semble que des progrès aient été faits afin de régler le différend, ce qui est une bonne chose quand on pense qu’une section complète du Stade de France était vide lors de l’éclatante victoire de 5 à 0 contre l’AC Ajaccio, il y a une semaine. Ça plombe une ambiance.

Il semble que le club ait fait des promesses sur divers sujets, notamment la gestion de la revente des billets pour les gros matchs.

Le CUP reproche au PSG d’employer la plateforme Ticketplace pour revendre les billets. Celle-ci serait propice à faire monter les enchères pour les matchs les plus courus. Le CUP, et son principal, la K-Soce Team, vont se concerter pour déterminer s’ils acceptent la main tendue par la direction du club.

Dans le camp du PSG, on souhaite que le Collectif Ultras Paris soit de retour au Stade de France le 3 juin, quand on célébrera le 11e titre de Ligue 1 du club.

LES FINALISTES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS CONNUS

Photo AFP

La finale de la Ligue des champions opposera l’Inter Milan à Manchester City. L’Inter a facilement disposé de son rival local, l’AC Milan, par la marque de 3 à 0 au total des buts, tandis que les Cityzens ont eux aussi facilement écarté le Real Madrid par un score combiné de 5 à 1 grâce à une victoire de 4 à 0 lors du match retour à Manchester. La finale aura lieu le 10 juin prochain à Istanbul, en Turquie.

NOUVELLE OFFRE POUR MAN U

Le cheikh Hamad ben Jassem ben Jaber Al Thani du Qatar a soumis une quatrième offre pour le rachat de Manchester United. Selon Sky Sports, il est question de près de 8,4 milliards de dollars, encore loin des 10,1 milliards demandés par la famille Glazer, propriétaire du club. L’offre serait pour une partie du club, laissant 20 % aux Glazer. Elle inclurait aussi l’effacement d’une somme de près de 1,7 milliard de dollars en dette et la mise sur pied d’un fonds pour redévelopper le stade Old Trafford, ses environs et le centre d’entraînement.

DAVID DANS LA COURSE

Photo d'archives, Reuters

L’Union nationale des footballeurs professionnels a dévoilé la liste des candidats au titre de Meilleur joueur de la Ligue 1 et l’Ottavien Jonathan David, de LOSC Lille, y figure. Il est en bonne compagnie avec Kylian Mbappé et Lionel Messi, du PSG, ainsi que Seko Fofana et Loïs Openda, du Racing Club de Lens. Mbappé est l’actuel détenteur du titre. Il l’a remporté à trois reprises.

LE BARÇA VA TOUT FAIRE POUR RAMENER MESSI

Photo d'archives, AFP

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a indiqué que le Barça allait tout faire pour rapatrier Lionel Messi, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain vient à échéance le mois prochain et ne sera apparemment pas renouvelé. Il faut dire que les partisans ont scandé le nom de la Pulga lors des célébrations du titre de la Liga du club dans les derniers jours. Messi a été dans le giron du Barça de 2000 à 2021 avant de prendre la direction de Paris.

Matchs à surveiller

MLS

CF Montréal c. Red Bulls

Samedi

Après une belle séquence de six victoires consécutives, Montréal tentera de repartir sur une belle lancée après avoir trébuché à Cincinnati en milieu de semaine.

PREMIER LEAGUE

Arsenal c. Nottingham Forest

Samedi

Les Gunners ont six points de recul sur Manchester City en tête de la Premier League.

PREMIER LEAGUE

Chelsea c. Manchester City

Samedi

Chelsea continue d’en arracher pendant que les Cityzens veulent maintenir leur avance en tête.

SÉRIE A

Bologne c. Cremonese

Dimanche

L’autre club de Joey Saputo tente de grimper dans le top 10 de la Série A et pourrait faire un bond intéressant avec une victoire jumelée à une défaite des trois clubs qui le précèdent et qui ont tous deux points de plus.