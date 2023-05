Plonger la nuit aux larges de la Floride: pour observer des créatures étonnantes

Savez-vous qu’une fois la nuit venue, alors que vous dormez paisiblement, des plongeurs avides de sensations fortes partent à l’aventure dans les profondeurs abyssales de l’océan pour pratiquer la plongée en eaux sombres, communément appelée en anglais, Blackwater Dive. Ce sport peu ordinaire se pratique surtout aux Philippines, en Indonésie, et au Mexique. Aux États-Unis, les mordus s’y adonnent principalement à deux endroits, Hawaï et la Floride, au large des côtes du comté de Palm Beach précisément entre Lake Worth Beach et Singer Island. Leur objectif premier est d’observer toutes ces créatures aux allures souvent bizarres et d’en profiter pour les photographier.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

La nuit, des millions de minuscules créatures planctoniques vivant parfois à 2500 pieds de profondeur remontent à la surface pour se nourrir d’une variété de micro-organismes. Ces bestioles qui ont souvent la grandeur d’une pièce de 25 sous retournent ensuite vers les abysses avant le lever du soleil. Cette migration verticale est l’une des plus importantes au monde et se déroule, entre autres, à une dizaine de kilomètres seulement des côtes du comté de Palm Beach.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Une vie marine abondante et variée

Mais pourquoi donc ces eaux sont-elles parmi les meilleures pour cette activité ? D’abord, parce qu’elles sont profondes et facilement accessibles par bateau. À cela s’ajoute la présence d’un puissant courant, le Gulf Stream, un courant de l’océan Atlantique qui se faufile entre les Bahamas et la Floride et qui remonte vers le nord en passant par les Caroline, pour finalement tourner vers l’est en direction du Groenland, du Royaume-Uni et de l’Europe. Il est comparable à une énorme rivière dans l’océan qui permet à tout type de vie marine de se déplacer, de se nourrir et même de s’accoupler.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Réservée aux plongeurs expérimentés

La plongée en eaux sombres s’adresse à tout plongeur expérimenté friand de nouvelles aventures et qui n’a pas peur de plonger la nuit.

Pour ceux qui se laisseraient tenter, sachez que deux entreprises en partance de la marina de Riviera Beach et de Lake Park organisent ce type d’expédition. Leurs bateaux conçus pour la plongée sous-marine ont pour mission de vous mener à une dizaine de kilomètres des côtes, là où vous pourrez pratiquer cette activité.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

On vous invitera ensuite à plonger alors qu’en général les plongeurs ne s’aventurent pas à plus d’une soixantaine de pieds de profondeur. À l’aide de votre lampe de plongée, vous partirez à la découverte de calmars, de pieuvres, de crabes, de crevettes et de poissons de toutes sortes, souvent encore au stade larvaire de leur cycle de vie.

Mais comment dénicher ces petites bêtes dans l’obscurité ? Eh bien, voilà le défi ! Ces petites créatures étranges, qui vivent parfois à 2500 pieds de profondeur – les profondeurs varient selon les lieux dans le monde –, et dont l’apparence peut être monstrueuse à pleine maturité, ont leurs petites habitudes. Elles peuvent se réfugier dans les algues, les fils de pêche et même dans les déchets laissés par des humains insouciants (bouteilles, sacs et verres en plastique). Lors de votre descente, vous pourriez aussi croiser une faune plus familière, comme des hippocampes, des tortues de mer, et de multiples poissons, qu’ils soient à pleine maturité ou non.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Plonger en toute sécurité

Le plus grand risque de ces explorations marines est de se perdre dans l’obscurité. Pour éviter cette mésaventure, il faut absolument suivre les consignes. La plus importante est de nager pas très loin d’un câble rattaché au bateau qui dérive. Grâce à une pesée, ce câble de 60 pieds se maintient verticalement dans l’eau et est muni d’une dizaine de lumières super puissantes. Il sert de point de repère pour les plongeurs. Une autre des consignes à suivre est bien sûr de ne jamais s’en éloigner de plus de 200 pieds. Aller plus loin serait vraiment à vos risques et périls !

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Michael Patrick O’Neill, maître plongeur et photographe émérite reconnu à l’échelle internationale, est un habitué de ce type de randonnées nocturnes. Il décrit avec beaucoup de passion ce sport qu’il pratique régulièrement : « Chaque fois que je me retrouve dans ces eaux obscures, j’ai l’impression d’être un astronaute dans l’espace. Cela me fait réaliser à quel point nous sommes petits et combien notre apport dans l’univers est dérisoire », a confié Michael Patrick O’Neill.

Et que dire des requins présents dans la région ? À entendre Michael Patrick O’Neill, ils n’effraient pas outre mesure les plongeurs.

« Nous en rencontrons parfois, mais ils n’ont aucune attirance pour les humains, car nous ne faisons pas partie de leur menu de prédilection. Les requins préfèrent de loin se nourrir des calmars et des pieuvres séduits par les lumières. Quand je plonge, je dois en quelque sorte m’abandonner et me concentrer sur ce que je peux contrôler comme la profondeur à laquelle je me trouve, la distance qui me sépare des lumières du bateau, la quantité d’air dans mon réservoir, et je ne m’inquiète pas du reste », explique le plongeur.

C’est lui qui le dit !

Lors de votre initiation, il vous sera possible d’être accompagné par un maître plongeur qui maîtrise l’art de la plongée en eaux sombres. D’ailleurs, l’été est une excellente saison pour débuter. Les eaux sont plus chaudes et la mer est plus calme. À qui la chance ?

