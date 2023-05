Théâtre d’été: voici 20 pièces à ne pas manquer au cours de la saison estivale

Parfois méprisé et regardé de haut, le théâtre estival continue, année après année, à séduire un public qui a envie de rire et qui a soif de divertissement. Des gens qu’on ne voit pas nécessairement dans les salles en saison régulière.

Photo fournie par Nicola-Frank Vachon

« C’est comme une affaire agréable. C’est juste le fun », a lancé Claude Montminy, auteur et codirecteur du Nouveau Théâtre de l’île d’Orléans et producteur à la Roche à Veillon à Saint-Jean-Port-Joli.

Le théâtre d’été est, selon lui, une sorte de tradition au Québec.

« C’est aussi, souvent, un prétexte pour une sortie avec des amis. Les gens viennent en couple, avec des amis et avec la famille. On a des groupes de 15, soit la famille au complet. Ils vont manger, visiter et terminent leur journée avec la comédie. C’est leur activité annuelle », a-t-il fait remarquer lors d’un entretien.

Photo d'archives, Yves Leclerc

Emmanuel Bédard produit du théâtre d’été depuis 20 ans avec sa compagnie Théâtre Voix d’Accès. L’acteur et producteur avance que le théâtre estival est en santé. Il associe le succès de ce qu’il appelle du théâtre en été à l’humour qui est extrêmement fort au Québec. Le but est de faire rire.

« Ça va bien un peu partout et c’est ce que j’entends. Il y a eu un mini déclin à une certaine époque où des spectateurs disaient que ce n’était pas vraiment du théâtre. Il y a aussi que les gens se sont aussi tannés, à une certaine époque, des “Ah Ciel, mon mari !” et des “pouet pouet” », a-t-il expliqué.

Le même travail

Emmanuel Bédard, qu’on a vu dans Stat, précise que les producteurs ont redoublé d’efforts au cours des dernières années pour s’assurer d’une qualité et d’un minimum de sérieux.

« Le théâtre en été est fait avec la même rigueur que les productions présentées durant les autres mois de l’année. J’arrive à la job avec le même sérieux que pour une pièce jouée au Théâtre du Nouveau Monde. Ce n’est pas relax », a précisé celui qu’on verra, cet été, sur les planches du Théâtre Petit Champlain, dans Dernier coup de ciseaux.

De son côté, Claude Montminy croit que les productions estivales devront, un jour, être soutenues par les organismes subventionnaires. Ce qui n’est pas le cas.

« Ce sont les mêmes comédiens, les mêmes auteurs et les mêmes metteurs en scène. On tient ça à bout de bras et je pense que nous sommes rendus là », a-t-il mentionné.

Photo fournie par Andréanne Gauthier

Danielle Proulx sera en vedette, tout l’été, au Théâtre du Bic, à Rimouski, pour la pièce Et puis par la fenêtre, nous pourrons voir les champs.

« Ce que j’aime du théâtre d’été, c’est que les pièces sont présentées plus longtemps qu’un spectacle en saison régulière. On commence à avoir la pièce dans le corps, dans les jambes et dans le cœur, et ça s’arrête. C’est parfois frustrant. C’est différent l’été », a-t-elle affirmé lors d’un entretien.

Le théâtre estival lui permet, en plus, de passer du temps dans des coins magnifiques.

« C’est une sorte de voyage où je ne retourne pas chez moi le soir. C’est un feeling de vacances », a-t-elle confié, ajoutant que le rire est un élément qui fait aussi partie de l’équation.

Photo fournie par Patrick Bourque Photographe

Henri Chassé, qui est aussi de la distribution, jouera pour une troisième fois, cet été, au Théâtre du Bic.

« J’aime bien le style de théâtre de création qu’on y présente. J’adore les comédies, mais j’aime aussi beaucoup participer à quelque chose de neuf », a-t-il dit, indiquant que la pièce partira en tournée en 2024.

Se faire du bien

Claude Montminy, qui a écrit une quinzaine de comédies, énumère quelques ingrédients qui doivent être présents pour faire une bonne pièce estivale.

Les comédies Curling, Bébé à bord, Un pied dans la bouche et À la folie qu’il a coécrites avec Guy Richer seront à l’affiche cet été au Québec.

« Ça prend une bonne histoire, des personnages qui sont attachants et qui vivent des aventures. Il faut que ça soit drôle et positif. Les gens – et la pandémie l’a démontré – ont besoin de s’évader, de se divertir dans le bon sens du terme et ne pas juste penser aux affaires négatives dans leur vie. La recette, c’est de se faire du bien », a-t-il conclu.

Sur la route des théâtres d’été

Principalement axé sur la comédie et le divertissement et différent de ce que l’on peut voir en salle en saison régulière, le théâtre d’été est bel et bien vivant. Voici 20 pièces qui seront à l’affiche au cours des prochains mois dans les différentes régions du Québec.

À LA FOLIE !

Photo tirée du site internet de l’Espace Diffusion

Espace de diffusion de Cowansville

14 juillet au 19 août

Charles, un animateur fêtard, immature et bohème, découvre avec horreur qu’il devra s’occuper, malgré lui, de sa vieille mère grincheuse atteinte d’Alzheimer. La magie de la musique et ses imitations de Jean-Pierre Ferland, Julien Clerc, Joe Dassin, Cat Stevens, Tom Jones et autres feront des miracles.

► Guy Richer, Francine Ruel, Geneviève Brouillette et Marilou Morin

► Espacediffusion.ca

ET PUIS PAR LA FENÊTRE, NOUS POURRONS VOIR LES CHAMPS

Photo tirée de la page Facebook du Théâtre du Bic

Théâtre du Bic

Rimouski

2 juillet au 12 août

Cette pièce pour toutes les géné-rations raconte l’histoire d’une famille qui jase, qui s’engueule et qui s’aime à la folie sur une terre en région dans une atmosphère de début de fin du monde. Les enfants adultes doivent vivre avec la lente disparition de leur père et avec l’angoisse d’être les prochains sur la liste.

► Henri Chassé, Marie-Hélène Gendreau, Nicolas Gendron, Stéphanie Labbé, Michel-Maxime Legault et Danielle Proulx

► theatredubic.com

BÉBÉ À BORD

Photo tirée de la page Facebook de la Roche à Veillon

La roche à Veillon

Saint-Jean-Port-Joli

16 juin au 2 septembre

Philippe n’a qu’une chose en tête. Il désire avoir des enfants, mais sa conjointe, Christine, n’est pas prête. Il essaie de la convaincre. La sœur de Christine et son nouvel amoureux, Alain, arrivent avec une étonnante proposition. Jusqu’à quel point Philipe veut-il des enfants ?

► Lauréanne Dumoulin, Jocelyn Paré, Sébastien Dorval et Catherine Côté

► rocheaveillon.com

HAUTE FIDÉLITÉ

Photo tirée de la page Facebook du Théâtre Beaumont-St-Michel

Théâtre Beaumont-St-Michel

Saint-Michel-de-Bellechasse

À partir du 23 juin

Un chauffeur de taxi, qui a épousé deux femmes, mène habilement une double vie. Victime d’une agression qui l’oblige à être hospitalisé, il devra user de manigances et de pirouettes afin de gérer, avec l’aide d’un voisin maladroit, cette situation.

► Marc Bélanger, Jonathan Gagnon, Gabriel Simard, Véronique Savoie, Caroline Dardenne et Jacques Girard.

► theatrebeaumontstmichel.com

LA CUISINE DE YANNICKO

Photo fournie par Pierre Manning – Shoot Studio

Théâtre du Vieux-Terrebonne

À partir du 28 juin

Création de Louis Saia et Pierre Huet, La Cuisine de Yannicko raconte les péripéties d’un chef devenu une vedette des médias. Il possède sa propre émission de télé, son livre de recettes, sa marque de chaudrons et un ego surdimensionné. Une nouvelle productrice entre en jeu avec l’intention que son fils prenne la barre de l’émission.

► Bobby Beshro, Sylvie Moreau, Joanie Guérin, France Parent, Claude Tremblay et Émile Dufour.

► theatreduvieuxterrebonne.com

VISITE LIBRE 2.0

Photo tirée de la page Facebook du Théâtre des hirondelles

Théâtre des hirondelles

Saint-Mathieu-de-Belœil

16 juin au 26 août

Le couple de Robert Belisle bat de l’aile. L’agent d’immeubles de Joyal Lapage travaille trop et sa conjointe trouve qu’il ne s’investit pas assez dans leur relation. Robert se retrouvera, un dimanche du mois de juin, dans une maison où il attend que sa visite libre débute. Il a promis aux propriétaires que la vente devait se faire rapidement. Réussira-t-il ?

► Marcel Lebœuf, Stéphan Allard, Monika Pilon, Rose-Anne Déry et Jean-Alexandre Giguère

► theatredeshirondelles.com

NEWTON ET LES CORPS CÉLESTES

Photo tirée de la page Facebook du Théâtre la Marjolaine

Théâtre la Marjolaine

Eastman

21 juin au 19 août

Photo tirée de la page Facebook du Théâtre la Marjolaine

Cette comédie musicale inspirée de la British Invasion se déroule à Londres en 1684. Elle raconte la lutte acharnée d’Edmond Halley pour la publication du plus grand livre scientifique de tous les temps, écrit par Isaac Newton. Il sera question d’amour trahi, du courage de la réconciliation, de la folie qui côtoie le génie, de plagiat et de superstition. Il y aura une représentation en « théâtrodescription », pour les non-voyants, le 29 juillet à 15 h.

► Jean-François Poulin, Jean Maheux, Dominic St-Laurent et Frédéric Desager

► lamarjolaine.info

CURLING

Photo tirée de la page Facebook du Nouveau théâtre de l’île d’Orléans

Le Nouveau théâtre de l’île d’Orléans

27 juin au 3 septembre

L’équipe de curling de Benoît et Julie n’a pas survécu à leur divorce. Ils continuent de jouer, chacun de leur côté, au sein d’une équipe masculine et féminine. Celle des hommes perdra un joueur le jour du grand tournoi régional. Les anciens conjoints devront choisir d’abandonner ou de se réunir. Le terrain est glissant et les rancunes sont tenaces.

► Dominic Desnoyers, Dominique Grenier, Maxime Perron, Lucie M. Constantineau et Samuel Corbeil

► nouveautheatredelile.com

LE PLACARD

Photo tirée de la page Facebook du Théâtre de Rougemont

Théâtre de Rougemont

29 juin au 5 août

Le célèbre comptable François Pignon du Dîner de cons est sur le point d’être congédié. Afin d’éviter le couperet, il décide de propager la rumeur qu’il est homosexuel. Il souhaite que cette situation provoque une polémique qui empêchera son congédiement.

► Élodie Bégin, Raymond Bouchard, Sébastien Dodge, Hugo Giroux, Jean-Bernard Hébert, Myriam Poirier et Marc-André Poliquin

► theatrederougemont.com

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE

Photo tirée du site de la Maison des arts Desjardins Drummondville

Maison des arts Desjardins Drummondville

30 juin au 19 août

Succès sur scène et au cinéma, la comédie française Le père Noël est une ordure vivra sur scène cet été. Pierre et Thérèse, deux bénévoles de l’organisme SOS Détresse Amitié, en ont plein les bras, le soir de Noël, alors qu’une panoplie de personnages marginaux et farfelus se retrouveront dans leurs locaux. Des visites qui provoqueront une série de catastrophes en chaîne. La magie de Noël éclatera en mille morceaux.

► Jean-Michel Anctil, Josée Deschênes, Mario Jean, Brigitte Lafleur, Pierre-François Legendre et Claude Prégent.

► Artsdrummondville.com

BOEING BOEING

Photo tirée de la page Facebook de Dam-en-Terre

Théâtre Dam-en-Terre

Alma

6 juillet au 26 août

Charles, un homme d’affaires, entretient des liaisons en parallèle avec des agentes de bord qui travaillent sur des fuseaux horaires différents. Tout fonctionne à la perfection jusqu’à ce que des retards et des changements d’horaire perturbent les différents vols des trois femmes qu’il a promis d’épouser. Elles se retrouvent tout à coup au même endroit en même temps et tout dérape.

► Gabrielle Ferron, Jeanne Gionet-Lavigne, Simon C. Lepage, Joanie Lehoux, Jérémie Michaud et Élie St-Cyr.

► damenterre.qc.ca/fr/theatre-dete

UN PIED DANS LA BOUCHE

Photo tirée de la page Facebook du Théâtre Les Bâtisseurs de montagne

Théâtre Les Bâtisseurs de montagnes

Thetford-Mines

30 juin au 25 août

Isabelle, conseillère d’une ministre, constate, en allant garnir le réfrigérateur de sa grand-mère, que cette dernière est très mal en point et qu’il lui reste peut-être une semaine à vivre. Elle lui fait croire qu’elle attend un enfant afin qu’elle puisse partir en paix. Deux jours plus tard, sa grand-mère est vivante et en forme comme jamais.

► Myriam Breton, Réal Poulin, Carole Émond et Samuel Lamothe

► theatrelesbatisseurs.com

LA VRAISEMBLABLE HISTOIRE D’HENRI VI

Photo fournie par Katya Konioukhova

Théâtre des Beloufilles

Tadoussac

15 juillet au 25 août

Seules sur les planches, Louiza Guira et Marie Reid, en alternance, revisitent et remixent toutes les intrigues royales autour d’Henri VI. Les personnages deviennent des condiments et les castes, des chaînes d’épicerie se battant pour le monopole du territoire. Henri VI saura-t-il apaiser les tensions grandissantes entre IGA et Metro ?

► Louiza Guira et Marie Reid en alternance

► theatredesbeloufilles.com

SAINT-CREUX-DU-BONHEUR

Photo tirée du site internet de L’Ancien presbytère

L’Ancien presbytère, salle du Verbe divin

Granby

30 juin au 19 août

Vincent, un animateur vedette workaholic à la radio montréalaise, a de la difficulté à trouver l’équilibre travail-famille. Cette comédie, qui met en vedette 36 personnages, revisite des thèmes brûlant d’actualité, en passant des stressantes autoroutes à quatre voies aux paisibles chemins de campagne.

► Maxime de Munck, Laura Côté-Hallé, Patrick Golau et Martin Laroche

► ancienpresbytere.org

DERNIER COUP DE CISEAUX

Photo tirée du site internet du Théâtre Petit Champlain

Théâtre Petit Champlain

Québec

27 juin au 6 août

La comédie policière interactive jouée devant neuf millions de spectateurs dans le monde débarque à Québec. Un meurtre est commis à chaque représentation et le public peut intervenir et prendre part à l’enquête. Cette pièce culte du dramaturge allemand Paul Pörtner, créée en 1963, a établi un record Guinness de longévité aux États-Unis.

► Emmanuel Bédard, Laurence Champagne, Miguel Fontaine, Israël Gamache, Jean-Michel Girouard et Marie Michaud.

► theatrepetitchamplain.com

UNE TOMATE ENTRE LES DENTS

Photo tirée du site internet du Théâtre Belcourt

Théâtre Belcourt

Baie-du-Febvre

13 juillet au 4 août

Denis, Geneviève, Michel et Johanne sont à la croisée des chemins. Un père indigne, un homme vivant dans un appartement mystérieux, une femme angoissée et une éternelle amoureuse. Ces guerriers de la vie réussiront-ils à survivre à ce cocktail de saveurs explosif ?

► Alex Desmarais, Joey Arsenault-Cloutier, Marie-Ève Charbonneau et Catherine Simard

► theatrebelcourt.com

GRANDEUR MINIMALE REQUISE

Photo tirée de la page Facebook du Petit théâtre du Nord

Petit théâtre du Nord

Boisbriand

22 juin au 26 août

Un nouveau patron, bien particulier et qui ne fait pas l’unanimité, s’installe aux commandes du parc d’attractions Le Royaume du Super Fun. Les employés-vétérans n’ont pas l’intention de se laisser diriger facilement. Manigances, alliances et jeux de coulisses au programme.

► Lucien Bergeron, Louise Cardinal, Luc Bourgeois, Sébastien Gauthier, Jérémie St-Cyr, Mélanie St-Laurent et Sarah Cloutier Labbé.

► Petittheatredunord.com

LES AMAZONES

Photo tirée de Facebook du Vieux Bureau de Poste

Vieux Bureau de Poste

Lévis

6 juillet au 26 août

Trois amies d’enfance qui vivent des moments de vie difficiles décident d’aller vivre ensemble pour atténuer leur chagrin. Elles se retrouvent sous l’œil d’un jeune étudiant désabusé qui loue une chambre de cet appartement et celui de Guillaume, un jeune premier en peine d’amour. Les amazones met en vedette quatre finissants du Conservatoire d’art dramatique de Québec.

► Antoine Gagnon, Margo Ganassa, Charles Roberge et Gabriel Sénéchal

► vieuxbureaudeposte.com

OBJECTIF TERRE

Photo tirée du site internet Culture Shawinigan

Maison de la culture Francis-Brisson

Shawinigan

5 juillet au 12 août

Rémi-Pierre Paquin se glissera dans la combinaison de l’astronaute David Saint-Jacques pour démystifier avec humour le quotidien de l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne. La pièce écrite et mise en scène par Bryan Perro fait l’éloge de la beauté terrestre et de sa fragilité.

► Rémi-Pierre Paquin et Anne Trudel

► Cultureshawinigan.ca

LILI ST-CYR

Photo tirée du site internet de la Salle Kingsey

Salle Kingsey – Théâtre des Grands Chênes

Kingsey Falls

30 juin au 20 août

La venue de la flamboyante effeuilleuse Lili St-Cyr dans une Montréal corrompue, enfumée et glamour, en plein âge d’or des cabarets, chamboule la vie d’une chanteuse. Ce théâtre musical est une histoire d’aspi-rations professionnelles, de paris, d’identité et de solidarité féminine, sur fond de paillettes et de néons et au plus fort de la Seconde Guerre mondiale.

► Lunou Zucchini, Kathleenn Fortin, Marie-Pier Labrecque, Stéphane Brulotte, Maxime Denommée et Roger Larue

► sallekingsey.com