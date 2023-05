«Un cauchemar total!»: une jeune famille en route vers l'aéroport coincée 3 h 30 dans le trafic

Une jeune famille de Montréal a raté son vol après être restée coincée plus de 3 heures et demie dans le trafic en tentant de se rendre à l’aéroport Montréal-Trudeau, samedi après-midi.

Catalina, son conjoint et leur bébé de 16 mois ont quitté leur quartier de L’Île-des-Sœurs à bord d’un taxi vers 14h30. Or, la fermeture de la bretelle menant de la route 138 à l’autoroute 20 Ouest a causé un immense bouchon de circulation allant de l’aéroport jusqu’au centre-ville.

«Quand on est parti, on a vu que c’était 30 minutes, puis ça a changé pour une heure. On n’arrivait pas à avoir de vraies informations sur le trafic», a raconté Catalina à TVA Nouvelles. «C’était la folie, c’était stressant!»

Le trajet, qui prend normalement environ 20 minutes, a duré 3h36.

La facture du taxi qui aurait dû avoisiner les 50$ s’est quant à elle élevée à 216$, en incluant le pourboire.

Jonathan Santos

Jonathan Santos

Catalina et sa famille sont finalement arrivées à l’aéroport à 18 h 06. Leur vol pour la France avait toutefois déjà décollé.

Durant l’interminable trajet, le jeune bambin de 16 mois était stressé et voulait sortir, «mais ce n’était pas possible», affirme la mère.

D’autres voyageurs coincés dans le trafic ont toutefois décidé de tenter le coup à pied.

«Des gens sortaient leurs valises et commençaient à marcher», mentionne-t-elle. Celle-ci a également vu des mères tenter de consoler leurs enfants et des gens sortir leurs chiens sur la route.

«C’était comme un cauchemar total», clame Catalina.

Jonathan Santos

Du jamais-vu

Le chauffeur de la famille, Jonathan Santos, déplore lui aussi la situation de samedi.

«Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça », a-t-il affirmé à TVA Nouvelles.

«Des madames sortaient faire pipi sur l’autoroute!», mentionne-t-il.

Jonathan Santos

Celui qui est chauffeur de taxi depuis huit mois a également été conducteur de camions dans le passé. Selon lui, il est inconcevable que le ministère des Transports ait bloqué l’accès à l’autoroute 20 en plein jour.

Selon M. Santos, des milliers voyageurs s’envolant pour l’Europe et l’Asie se rendent à l’aéroport le samedi après-midi.

«Ils ferment une autoroute principale pour accéder à l’aéroport!», s’est exclamé le chauffeur de taxi.

Heureusement pour Catalina et sa famille, ceux-ci ont pu obtenir un autre vol pour la France avec Air Canada samedi soir, sans avoir à débourser pour de nouveaux billets d'avion.

«La fermeture de l’autoroute 20 Ouest est nécessaire puisque ce sont des travaux de bétonnage sur la bretelle qui passe au-dessus. Donc, pour des raisons de sécurité, on se doit de fermer l’autoroute 20 en direction ouest pour toute la longue fin de semaine», a affirmé Martin Girard, porte-parole du ministère des Transports.

Il invite d’ailleurs la population qui doit se rendre à l’aéroport à partir plus tôt afin d’éviter des désagréments.