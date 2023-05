Une première défaite pour le Canada

Le Canada s'est incliné, par la marque de 3-2 devant la Suisse, au Championnat du monde de hockey. Les hommes d'André Tourigny subissent donc une première défaite à leur cinquième match dans le tournoi.

Tout avait pourtant bien commencé pour la formation canadienne quand Tyler Toffoli a ouvert la marque en deuxième période sur des aides de Scott Laughton et de Jack Quinn. L'ancien des Canadiens était d'ailleurs bien heureux de finalement toucher la cible.

«J’ai l’impression d’avoir eu des millions de chances dans ce tournoi, et même si Crouse a peut-être fait dévier mon tir, je vais prendre ce but. Ça fait du bien de marquer mon premier ici, je vais essayer de m’en servir comme motivation pour la suite. J’espère continuer de me créer des chances et de garder un bon œil sur le filet adverse. Je souhaite continuer de marquer des buts.»

Samuel Montembeault a bloqué 23 des 26 tirs dirigés vers lui dans la défaite. Son entraîneur croit toutefois que les joueurs peuvent faire mieux devant lui.

«Je pense que nous avons fait preuve d’un peu de nervosité et que nous n’étions pas aussi agressifs que nous voulions l’être. En troisième période, nous avons été plus intenses et rapides en échec avant, ce qui nous a permis de créer plus de chances, donc c’est positif. Nous devons nous concentrer sur notre jeu défensif, parce que cet aspect sera crucial d’ici à la fin du tournoi. Il faut donner crédit aux Suisses, qui ont travaillé vraiment fort. Ce fut un match âprement disputé», a déclaré Tourigny.

La Suisse conserve donc sa fiche parfaite en signant un cinquième gain en autant de matchs.

Le prochain match du Canada sera présenté lundi contre la Norvège.