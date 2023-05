Vous rêvez d'avoir une minimaison? Voici six types qui gagnent en popularité au Québec

Au moment où les prix des maisons explosent, que la pénurie de logements s’aggrave et que nous questionnons notre mode de vie énergivore alors qu’il est de plus en plus question de sobriété énergétique, les minimaisons gagnent en popularité et séduisent de plus en plus de Québécois. Que ce soit pour adopter un mode de vie plus simple ou pour trouver une solution à des enjeux d’hébergement, voici tout ce qu’il faut savoir avant d’adopter la minimaison.

Minimaison sur roues

Cette habitation mobile est l’œuvre de l’entreprise Minimaliste, qui veut bonifier l’offre nord-américaine de minimaisons sur roues. Son modèle Noyer XL offre une superficie habitable de 475 pieds carrés et se veut convivial pour la famille, avec une capacité d’hébergement de deux à cinq personnes. Minimaliste produit des habitations mobiles et semi-permanentes. Les premières permettent des déplacements fréquents, comme une roulotte classique, tandis que les autres ont une vocation plus résidentielle, avec une occupation à temps plein.

Minimaison «carré» de style plain-pied

Se présentant en différents modèles de 26 × 26, ces minimaisons « carrées » de plain-pied sont désormais intégrées par dizaines au sein de divers quartiers résidentiels, comme celui de la rue Biron à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, au Centre-du-Québec. Initialement bâties par Construction Turcot Therrien, et dernièrement par Baraka, ces habitations de 676 pieds carrés se situent à la limite des dimensions de la minimaison. Les pièces sont divisées comme un « 4 1⁄2 » et comprennent un plancher chauffant. Leur similitude avec les unifamiliales plus traditionnelles a convaincu plusieurs municipalités de les accepter sur leur territoire.

Minimaison sur pieux

Cette minimaison vissée sur pieux est érigée sur une colline de Dixville, offrant une superbe vue sur le paysage vallonné de l’Estrie, grâce à sa fenestration. Construite par ILO Mini-maison, elle possède une superficie de 429 pieds carrés sur un seul palier. Ces habitations installées sur des pilotis ou des pieux vissés sont davantage permises dans les zones inondables. Leur fondation solide fait en sorte qu’elles sont facilement transportables.

Tipi et compagnie

Cette création de Tipi des vents est située à Alleyn-et-Cawood, près de Danford Lake, en Outaouais. Ayant une forme octogonale, elle a 21 pieds de diamètre. Sa superficie varie de 400 à 600 pieds carrés, en incluant la mezzanine. Plusieurs modifications ont été effectuées au plan de base du tipi, à la demande des propriétaires, qui adorent sa luminosité intérieure ainsi que sa fabrication écoresponsable et adaptée au climat du Québec. En outre, le tipi requiert peu d’entretien.

Minimaison adaptée

Voici les plans d’une minimaison que sa conceptrice, Christine Progneaux, rêve de réaliser pour des personnes à mobilité réduite. Mesurant 8,5 × 24 pieds, elle serait semblable à une chambre d’hôpital mobile. Elle serait équipée d’un rail lève-personne, au plafond, de la chambre à la salle de bain, d’une plateforme élévatrice à l’entrée, d’une terrasse accessible même pour un lit d’hôpital. La cuisine et la salle de bain seraient adaptées. Les espaces sécuritaires assureraient les déplacements d’un fauteuil roulant standard. Mme Progneaux a créé l’entreprise Minid après avoir été touchée par le décès d’une amie atteinte d’une maladie dégénérative et qui a dû se battre jusqu’à son décès pour trouver un logis convenable et adapté. Elle estime que cette minimaison adaptée pourrait aussi convenir aux CHSLD en ruralité.

Microrefuge adaptable en minimaison

Ce modèle est la dernière création de l’entreprise Mini maison Forest. Il prendra la route vers les prochains salons d’habitation du Québec où les visiteurs pourront l’explorer. Cette habitation peut héberger de quatre à six personnes, mesurant 30 × 13,6 pieds et totalisant 408 pieds carrés. Des terrasses offrent aussi des espaces supplémentaires en plein air. Le revêtement extérieur est notamment composé de planches de pruche de différentes dimensions. Un modèle de ce microrefuge, qui peut s’adapter pour devenir une minimaison, sera installé sur le site de Nature Nature, à Saint-Jean-des-Piles, en Mauricie. Il sera le quinzième hébergement offert en location, permettant aux visiteurs de vivre l’expérience d’un microrefuge ou d’une minimaison.