Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

La cordonnière

Après avoir réalisé un beau parcours dans les salles de la province ce printemps, La cordonnière est désormais disponible en vidéo sur demande. Dans ce drame d’époque, l’actrice Rose-Marie Perreault se glisse dans la peau de Victoire Du Sault, première femme à avoir exercé le métier de cordonnière au Québec. Si la reconstitution historique est impeccable et le jeu des acteurs irréprochable, on aurait aimé que le film nous en apprenne plus sur le parcours de cette pionnière. La cordonnière mérite tout de même d’être vu.

► Où : Offert en vidéo sur demande

—Maxime Demers

Dans les coulisses d’Hogwart’s Legacy :

Plus besoin de posséder une console pour explorer le monde de Hogwart’s Legacy. Un nouveau livre invite en effet les lecteurs dans les coulisses de la création de ce jeu vidéo à succès, déjà vendu à plus de 15 millions d’unités depuis son lancement, en février dernier. Croquis, bestiaire, biographies de personnages, entrevues avec les créateurs... tout y est. Le compagnon idéal pour les fans du jeu, certes, mais également pour tous les passionnés de l’univers fantastique de Poudlard.

► Hogwart’s Legacy, aux éditions Insight

—Bruno Lapointe

Foncer droit vers le soleil

C’est l’histoire d’une femme, d’une mère et d’une amoureuse qui prend la laborieuse décision de suivre ses désirs. Les envies de son corps d’amante tout d’abord, celles de sa tête de mère puis les cris de son cœur d’ancienne amoureuse devenue amie. Une leçon de courage portée par une héroïne ordinaire qui, au fil d’une année, se découvre le superpouvoir de suivre – envers et contre tout – ses aspirations profondes.

► Droit vers le soleil, de Brigitte Vaillancourt, aux éditions Boréal

—Sarah-Émilie Nault