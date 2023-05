Dites adieu à votre tondeuse grâce à ces 3 couvres-sols

Beaucoup critiqué ces dernières années, le gazon est vu par plusieurs comme une monoculture polluante, très exigeante en eau et en engrais. Pourtant, la pelouse n’en demeure pas moins fort utile pour la pratique de nombreux sports ainsi que pour les moments de détente, les pique-niques et les concerts en plein air, sans compter sa capacité à capter le gaz carbonique et à réduire la chaleur dans les milieux urbains.

Toutefois, une pelouse ne doit pas obligatoirement être couverte uniquement de graminées, elle peut très bien être diversifiée et constituée de végétaux autres que le fameux pâturin du Kentucky. Lorsqu’une pelouse comprend aussi du trèfle, des violettes et des pissenlits, elle résiste beaucoup mieux à la chaleur et à la sécheresse et fournit également du nectar aux insectes pollinisateurs.

Sous des arbres matures où l’ombre est dense ou dans les pentes abruptes où l’ensoleillement est intense et le sol pauvre et sec, l’établissement d’une pelouse n’est pas possible. Dans pareilles situations, le remplacement du gazon par des plantes couvre-sol représente une solution pratique, économique et, surtout, très écologique. En effet, ces plantes ne nécessitent ni tonte ni apport important d’engrais pour bien s’épanouir et recouvrir le sol dans ces conditions difficiles.

Mai sans tonte

Le mouvement pour un mois de mai sans tondre la pelouse est de plus en plus populaire au Canada. Né en Angleterre il y a quelques années, ce mouvement fait la promotion d’une pelouse diversifiée et fleurie. On suggère notamment aux propriétaires de belles pelouses de ne pas tondre la leur en mai afin de permettre à certaines plantes qui la composent de fleurir, comme les pensées et les pissenlits, et ainsi fournir du nectar aux insectes pollinisateurs.

Qu’est-ce qu’un couvre-sol ?

Plusieurs végétaux, comme certains arbustes, conifères, rosiers, plantes grimpantes et plantes vivaces, sont des couvre-sol. Ce sont des plantes larges et basses, qui s’étalent facilement et qui recouvrent densément le sol. Une fois bien établis, ces végétaux sont impénétrables par la plupart des herbes indésirables.

Toutefois, comme ils prennent quelque temps avant de former un tapis dense, assurez-vous de placer un paillis à leur base afin d’éviter la pousse des herbes indésirables durant les premières années qui suivent leur mise en terre.

De plus, afin d’obtenir un recouvrement du sol plus rapide, vous pouvez planter les couvre-sol un peu plus rapprochés que ce qui est suggéré dans les catalogues ou sur l’étiquette qui les accompagne. De cette façon, les plants se toucheront après une ou deux années seulement.

Soleil ardent et sol pauvre

Les sols en pente, généralement pauvres et très secs, sont des endroits où l’implantation d’une pelouse est particulièrement difficile, voire carrément impossible.

Bien qu’il existe divers paillis et treillis spécialement conçus pour limiter l’érosion et faciliter l’implantation du gazon sur une pente abrupte, l’utilisation de plantes couvre-sol parfaitement adaptées aux sols sableux et secs situés au plein soleil, parfois combinées à des pierres de rocaille ou à des murs de soutènement, demeure une des meilleures façons de recouvrir les terrains fortement inclinés.

L’armoise de Steller ‘Silver Brocade’, les cultivars d’orpins rampants, le thym serpolet ainsi que le trèfle figurent parmi les couvre-sol vivaces les plus résistants à l’ensoleillement intense et à la sécheresse. Dans les pentes, il est également possible de planter des arbustes rampants, comme les divers cultivars de genévriers horizontaux et le sumac aromatique ‘Gro-Low’.

Ombre dense et sol sec

Il existe des mélanges de semences à gazon spécialement conçus pour les endroits ombragés. Ce type de gazon tolère bien l’ombre légère créée par des arbres au feuillage fin, comme le févier d’Amérique ou l’amélanchier du Canada. Cependant, un tel gazon ne peut pas pousser sous les érables, les marronniers et les épinettes matures, là où l’ombre est dense et la concurrence pour l’approvisionnement en eau et en éléments nutritifs est particulièrement intense.

Dans un endroit très sombre et sec où le gazon ne peut s’établir, vous pouvez toutefois planter certains végétaux couvre-sol adaptés à ces conditions. Le muguet, les épimèdes, le géranium à gros rhizome, le lamier jaune et la petite pervenche figurent parmi les couvre-sol qui tolèrent le mieux l’ombre dense et sèche.

Je vous propose ici la description de trois plantes couvre-sol qui peuvent remplacer la pelouse dans certains endroits.

Trèfle blanc

Photo fournie par Ritchie Feed & Seed

Hauteur : 15 cm

Largeur : 30 cm

Floraison : blanche en juin et juillet

Feuillage : vert foncé

Ensoleillement : soleil, mi-ombre

Sol : s’adapte à divers types de sols frais

Rusticité : vivace rustique en zone 1

Le trèfle blanc est une plante robuste et vigoureuse qui pousse au plein soleil ou à la mi-ombre. Il tolère assez bien le piétinement – un peu moins que dans le cas du thym cependant – et ne nécessite aucun arrosage ou fertilisation puisque ses racines sont associées à des bactéries qui captent l’azote atmosphérique et le rendent assimilable par les plants.

Bien qu’il atteigne rarement plus de 15 cm de hauteur, le trèfle blanc peut être tondu sans problème. Cette plante est habituellement disponible sous forme de semences dans certaines jardineries et grandes surfaces. Le semis peut être fait sans soucis d’avril à octobre.

Thym serpolet

Photo fournie par High Country Gardens

Hauteur : 8 cm

Largeur : 45 cm

Floraison : rose de la mi-juin à la mi-juillet

Feuillage : minuscule, vert moyen

Ensoleillement : soleil, mi-ombre

Sol : s’adapte à plusieurs types de sols bien drainés

Rusticité : vivace rustique en zone 3

Le thym serpolet est assurément l’un des meilleurs couvre-sol qui soient pour les situations ensoleillées et chaudes. En fait, puisqu’il supporte relativement bien le piétinement, il peut remplacer le gazon dans les pentes ou dans les endroits difficiles d’accès et peut également croître entre les pierres qui composent un sentier. De plus, il n’est pas attaqué par le ver blanc qui affecte habituellement les graminées qui composent le gazon et il n’est jamais nécessaire de le tondre car le thym serpolet n’atteint pas plus de 10 cm de hauteur.

Durant les périodes sèches de l’été, même si on ne prend pas soin de l’arroser, il ne jaunit pas comme le fait souvent le gazon et, en plus, il se couvre de fleurs durant 4 ou 5 semaines vers la fin du printemps et au début de l’été. Et ce n’est pas tout puisque, outre sa floraison rose – ou blanche dans le cas du cultivar ‘Snowdrift’ –, le thym serpolet arbore un feuillage aromatique très dense qui laisse peu de place aux herbes indésirables.

Si vous souhaitez créer une pelouse – peu importe la dimension – en thym serpolet, vous pouvez le faire en utilisant des semences ou des plants présentés en pots. Le semis doit être effectué en juin, lorsque la température de l’air atteint 20 °C ou plus, sur un sol nu – duquel on a éliminé tout gazon ou herbes indésirables –, bien ameubli et humide. Ne recouvrez pas les semences de terre, car elles ont besoin de lumière pour germer. Arrosez quelques fois, avec un jet très fin, durant les 7 ou 10 jours qui suivent le semis.

Si vous choisissez d’utiliser des plants en pots, assurez-vous de les planter à une distance de 20 à 25 cm les uns des autres afin d’obtenir un recouvrement complet après quelques mois seulement. Éliminez régulièrement toutes les herbes indésirables jusqu’à ce que les plants de thym se touchent.

Lamier jaune ‘Variegatum’

Photo fournie par Albert Mondor

Hauteur : 30 cm

Largeur : 1,50 m

Floraison : jaune de la fin de mai à juillet

Feuillage : vert marqué de taches grises en forme de V

Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre

Sol : s’adapte à divers types de sols frais, mais bien drainés

Rusticité : vivace rustique en zone 3

Le lamier jaune ‘Variegatum’ arrive à pousser à l’ombre dense sous des grands arbres matures dont le feuillage est particulièrement touffu, là où la majorité des autres vivaces ne peuvent s’implanter. Même dans les pires conditions, ce lamier réussit à former un tapis compact et impénétrable en quelques années seulement.

En plus d’arborer un feuillage foisonnant, il produit de jolies fleurs jaunes qui apparaissent à la fin du printemps et au début de l’été.

Le lamier jaune ‘Variegatum’ est une vivace robuste des plus performantes, y compris dans certains environnements extrêmes. Dans les endroits ensoleillés, mi-ombragés ou légèrement ombragés, planté dans une terre riche en humus et humide, mais bien drainée, sa croissance est fulgurante et il peut devenir envahissant – mais il est relativement aisé de le contrôler.

Par ailleurs, à l’ombre dense, sous des érables, des marronniers ou des épinettes, même lorsque la terre est temporairement sèche, il pousse moins rapidement, mais réussit tout de même à recouvrir complètement la surface du sol avec son feuillage.