Témoignage : Elle guérit son alcoolisme en escaladant l’Everest et les sept autres plus hauts sommets de la planète

Une des rares femmes à avoir bravé les « huit sommets » – l’ascension des points culminants de chaque continent – l’alpiniste d’origine péruvienne Silvia Vasquez-Lavado témoigne de son parcours étonnant et inspirant dans son livre, À l’ombre des montagnes. Son récit bouleversant montre les efforts et l’engagement qui marquent les exploits sportifs, comme la conquête de l’Everest, mais aussi ceux qui accompagnent la renaissance et la reconstruction de soi.

Silvia Vasquez-Lavado s’est battue toute sa vie pour surmonter des traumas vécus dans son enfance. Elle a lutté pour vivre comme elle l’entend et se débarrasser de ses dépendances, dans sa vie d’adulte. Pour affronter ses peurs, elle s’est lancée à la conquête des plus hauts sommets du monde.

Pour elle, comme les autres femmes qui l’ont accompagnée dans l’ascension de l’Everest, les plus grands exploits ne se mesurent pas nécessairement en milliers de mètres.

Silvia Vasquez-Lavado, en entrevue, explique que personne ne peut lutter contre une montagne, mais que tout le monde peut apprendre à l’apprivoiser. Comme les peurs. Et qu’on en sort grandi, fier et plus fort.

Affronter ses peurs

D’où vient ce courage ?

« J’ai le sentiment qu’à titre de survivante, même si je n’aime pas ce terme, c’est simplement de voir d’où on vient. Même si on a vécu quelque chose de souffrant, on arrive à surmonter ça. C’est comme si la vie nous présentait une façon de guérir, même si ça peut ressembler à une montagne abrupte. »

« Ce que j’ai vécu est horrible, mais j’avais quand même le goût de vivre. Pour quiconque a vécu un traumatisme, si on regarde au-delà de cela, et qu’on en fait un défi, on peut le surmonter. Je n’avais pas réussi à faire un pas de côté et je suis devenue alcoolique. C’était de l’autodestruction. »

Photo fournie par les Éditions Michel Lafon

« Si on est capable d’atteindre un point où on a de l’estime pour soi-même, de l’appréciation pour la personne qu’on est, et qu’on arrive à se pardonner, on s’ouvre à de très bonnes choses. »

Dans son livre, Silvia Vasquez-Lavado montre à quel point elle était en quelque sorte déconnectée d’elle-même.

« Je me suis beaucoup exposée dans ce livre. Mais il fallait que je sois sobre pour l’écrire. Si je réussis à inspirer à une seule personne d’arrêter de boire, j’aurai atteint mon but. »

Le pouvoir des montagnes

Cesser de boire et se reconstruire a été un long processus. L’exploratrice et alpiniste croit que la nature l’a complètement transformée.

« Je viens du Pérou, un pays magnifique. On a des montagnes magnifiques, et pourtant, je n’étais pas fan des montagnes. La première fois que j’ai escaladé des montagnes dans mon propre pays, c’était il y a deux ans. Et j’ai failli mourir. »

« Je n’étais pas très connectée aux montagnes. La randonnée ne m’intéressait pas. J’ai fait un premier trek sans avoir d’attentes. Mais la magnificence de l’Himalaya m’a renversée. Ça a ouvert quelque chose en moi. Ça a été assez puissant pour faire bouger les nuages noirs du trauma. »

Elle avait 31 ans.

À petite échelle

Elle est bien consciente que tout le monde n’a pas l’occasion d’aller randonner sur les plus hauts sommets et de faire des treks extrêmes. Peut-on se reconnecter à plus petite échelle ?

« Je fais tout mon entraînement pour les treks ici, à San Francisco, et nous n’avons pas de hautes montagnes. Mais j’ai des moments comparables à ceux que j’ai eus dans l’Himalaya, simplement en regardant un lever ou un coucher de soleil. Nous tenons beaucoup de choses pour acquises. Mais c’est prouvé scientifiquement que 72 heures en pleine nature suffisent pour que le cerveau commence à se transformer. »

Silvia Vasquez-Lavado est une alpiniste, exploratrice et entrepreneuse vivant à San Francisco.

En 2014, elle a lancé l’association Courageous Girls, qui aide les victimes d’abus sexuels.

Elle a été reconnue en 2015 par le magazine Fortune comme l’un des héros d’entreprise.

La CENT l’a nommée parmi les 20 personnalités hispaniques les plus influentes de la Silicon Valley.

Elle est membre de l’Explorers Club, une société internationale qui promeut l’exploration scientifique.

EXTRAIT

« Dans le film que je me fais dans ma tête, nous marchons vers un zénith. Je ne parle pas seulement du camp de base, mais d’un moment de catharsis. L’instant où nous nous assiérons, pleines de poussière et de courbatures, et réaliserons comment ce voyage nous a permis de reprendre le pouvoir. Je me dis que ce moment viendra naturellement. Parce qu’il est écrit dans le scénario. Mais nous sommes à trois jours du camp de base et il ne s’est toujours rien passé. À la fin de nos journées, nous n’avons pas vraiment l’énergie nécessaire pour affronter le poids du passé. »