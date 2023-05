Incapable de trouver un logement accessible et abordable, elle déménagera dans une minimaison

Une Montréalaise en fauteuil roulant déménagera dans une minimaison construite par sa sœur après avoir cogné en vain à toutes les portes pour trouver un logement accessible et abordable.

«Il y a une rampe d’accès, éventuellement on va faire un petit patio où je vais pouvoir mettre mon barbecue. Tout va être accessible pour que je puisse me déplacer seule», se réjouit Nathalie Bédard, qui vit depuis cinq ans avec son petit chien dans un appartement de Tétreaultville, dans l’est de Montréal.

Originaire de Rigaud, la femme de 56 ans est née avec le spina-bifida, une malformation congénitale de la colonne vertébrale qui l’a obligée à se déplacer avec des béquilles à partir de 12 ans.

En pleine pandémie, il y a deux ans, elle s’est cassé la hanche et s’est retrouvée en fauteuil roulant. Elle ne pouvait plus monter et descendre les marches menant à son logement.

«Je trouvais tellement triste qu’elle soit prisonnière de son appartement au deuxième étage. Je lui ai dit: “Si ça te tente, on peut bâtir quelque chose”», explique sa sœur, Chantal Bédard.

De la ville à la campagne

Elle a la chance d’avoir un grand terrain dans l’est de l’Ontario, où elle peut accueillir sa sœur, dont elle a toujours été proche.

À Montréal, Nathalie avait épuisé ses autres options.

«J’ai cogné à toutes portes : HLM, les logements subventionnés, les coops, les associations pour personnes à mobilité réduite. Les prix ont explosé. [...] J’ai même regardé à l’extérieur de Montréal. Mais même en région, c’était dispendieux, au moins 1000 $ par mois», souligne celle qui travaille comme vendeuse dans une boutique d’outils de la maison et qui n’a pas de gros revenus.

Elle est consciente que déménager chez sa sœur représentera tout un changement.

​«Ma sœur, elle habite dans un rang, dans la vraie de vraie campagne. C’est sûr que sur le coup, je me disais: “Ayoye, je vais capoter dans le bois”. Mais dans le fond, tant qu’à être encabanée chez moi...», raconte la mère de trois grands enfants de 21 à 30 ans.

Entraide et recyclage

En septembre, la minimaison a été livrée sur le terrain, et Chantal est en train de faire la finition avec des matériaux d’occasion, aidée de son mari et de ses fils.

Elle assumera les frais d’environ 40 000 $ et Nathalie paiera un loyer de 600 $ par mois.

«J’ai cinq enfants. Tout le monde est enthousiaste d’accueillir matante Nathalie ici. Pour nous, c’est naturel de s’entraider», dit Chantal.

«Nathalie, c’est un peu un clown, c’est une fille qui aime la vie, qui rit beaucoup. Ça va faire du bien à tout le monde, à elle aussi», ajoute-t-elle.