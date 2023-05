La mystérieuse pointe de Kallur

Après quelques jours à découvrir cet archipel mystérieux situé au cœur de l’Atlantique Nord, l’île de Kalsoy reste inexplorée. Dans ces îles arides aux reliefs vertigineux, les tunnels routiers ne manquent pas. Néanmoins, aucun ne relie la petite ville de Klaksvik à l’île de Kalsoy, manifestement plus sauvage que les autres. Il faut se déplacer au moyen d’un rudimentaire ferry, ne comprenant que douze places à bord pour les voitures. Par conséquent, j’ai attendu la bonne journée sur le plan météo pour m’y rendre. Après une assez courte traversée, me voilà sur une île différente, peu habitée. De tunnel en tunnel, tous aussi étroits, j’arrive au dernier village du nom de Trøllanes. Là, j’abandonne la voiture pour une longue montée à pied dans les pâturages vers le phare de Kallur. Depuis ce monument maritime discret, la falaise est à couper le souffle tellement elle est spectaculaire. Elle plonge du ciel à l’océan sur plus de 700 mètres. La randonnée est magnifique, quasi irréelle. Les perspectives sur d’autres îles semblent sortir d’un rêve nappé de brouillard. Mais ce n’est qu’à partir du point de vue révélé par le drone que j’ai réellement pris conscience de la dimension de ces lieux uniques. De toute évidence, les éléments de la nature composent des paysages inoubliables, offrant un crescendo de sensations.

Appareil : Mavic Mini pro 3

Objectif : 24 mm

Exposition : 1/2500s à F/1.7

ISO : 140