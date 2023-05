La plus belle semaine de la vie de Michael Block

ROCHESTER | Il a joué avec Rory McIlroy, Justin Rose, Taylor Pendrith et Hayden Buckley. En naviguant le parcours d’Oak Hill, il a discuté avec Jim Nantz sur les ondes de CBS en pleine heure de grande écoute aux États-Unis. Il a réalisé un spectaculaire trou d'un coup en ronde finale. Dans son conte de fées, il a enligné trois rondes de 70 (É) et terminé au 15e rang du Championnat de la PGA d’Amérique. Sans douter, Michael Block a dit avoir vécu la plus belle semaine de sa vie.

Inconnu à son arrivée à Rochester lundi dernier, l’homme de 46 ans est vite devenu le chouchou de la foule en lever de rideau du tournoi. Les uniques spectateurs new-yorkais l’ont littéralement adopté et fait vivre un moment inoubliable.

Non pas uniquement par son jeu, mais plutôt par son authenticité et son amour du jeu. Chaque minute de son aventure, les dieux du golf l’ont gâté. Les partisans ont scandé son nom en le traitant comme une véritable rockstar.

Jamais Block n'aurait cru qu'il piquerait un brin de jasette avec Nantz. Bien que confiant en ses moyens, jamais il n'aurait cru vivre pareille expérience à Oak Hill après quatre présences en carrière au Championnat de la PGA qui se sont terminées le vendredi soir. Il fallait observer ses nombreuses réactions significatives tout au long de ses exploits. Il était touché droit au coeur.

La preuve: après son roulé final au 72e trou, bon pour une carte de 71 (+1), il a serré McIlroy dans ses bras et il est retourné sur le vert. Il a pointé les spectateurs dans un pivot complet et il a tapé sur son coeur sous les chants, les cris et les chaleureux applaudissements. La scène valait son pesant d'or pour la grande histoire de cette 105e édition du championnat.

Getty Images via AFP

Block ne figure pas parmi l’élite mondiale du golf. Il est le pro du club Arroyo Trabuco, situé au sud d’Anaheim en Californie. À longueur de semaine, il enseigne les rudiments de son sport aux clients. C’est sa vie. Ce n’est pas celle de courir les tournois aux quatre coins des États-Unis. Mais il est capable de rivaliser avec les meilleurs.

Getty Images via AFP

Getty Images via AFP

Son plus gros chèque

Son dernier roulé mettant un gigantesque point d’exclamation à sa semaine de rêve lui a valu près de 300 000$. Il s’agit de son plus gros chèque en carrière. Et de loin!

«J’avais empoché 75 000$ au Championnat national des professionnels de club en 2014. Auparavant, c’était un chèque de 4500$ à l’Omnium de Californie», s’est rappelé celui qui a encaissé, au total, 38 000$ aux 24 évènements du circuit de la PGA auxquels il a participé dans sa carrière.

Terre à terre

À Oak Hill, il aurait pu se laisser déranger par sa soudaine popularité et s’enfler la tête. Il n’est pas tombé dans ce piège. Pourquoi?

«Tu ne connais pas ma femme, a-t-il répondu à la blague à la question du Journal. Elle peut garder n’importe qui les pieds sur Terre. C’est une Argentine avec des racines italiennes. Elle a un gros caractère et beaucoup de personnalité. Elle me dit des choses que personne ne voudrait entendre. Donc, elle me garde les deux pieds au sol.»

Sur une bête aussi redoutable que le East course d’Oak Hill, «Blocky» s’est aussi senti confortable. Sans s’appliquer une pression indue, il a pris son pied. Il a raconté son histoire avec fierté et philosophie.

«Je suis naturel. Ça fait partie de la personnalité d’un pro de club. Tu dois gérer 600 personnalités différentes. Tu as un avocat qui te raconte comment faire pousser du gazon et un comptable qui te dit que la boulette de son hamburger n’est pas cuite correctement, a-t-il plaisanté.

«Il faut gérer ça. Donc tu peux ensuite gérer n’importe quoi», a ajouté celui qui applique le conseil de madame Block depuis longtemps. Soit celui de rester naturel et fidèle à lui-même.

Getty Images via AFP

Plaisir obligatoire

Durant toute son aventure, Block a savouré le moment. Il voulait avoir du plaisir. Samedi soir, après son éreintante ronde sous la pluie battante et une trâlée d’entrevues, il a mangé dans un pub à proximité du parcours. Tant à l’intérieur que hors des cordes, il est resté le même.

«Je veux juste avoir du plaisir. Tout le monde l’a été avec moi. J’ai passé du bon temps. Je suis un membre de la PGA d’Amérique qui aime son sport plus que tout.

«Je suis complètement soufflé par cette expérience au championnat, a enchaîné celui qui a réécrit le livre des records des pros de club au championnat. Je suis aussi surpris par mon jeu. J’ai réussi et ça me donne de la confiance pour la suite.»

Getty Images via AFP

Chaque moment compte

Un top 15 lui donne accès au Championnat de la PGA l’an prochain à Valhalla, au Kentucky.

Peu importe, quand l’heure de la retraite sonnera, Block se souviendra de cette semaine à Oak Hill comme l’une des plus belles de sa carrière.

«J’ai appris à savourer chaque expérience, car la vie passe si vite. Ce sera probablement la plus de ma vie.»

Celle où la planète du golf aura découvert un homme sincère et authentique. Et celle où l’amoureux de son sport aura évolué aux côtés des plus grands du métier, surpassant 139 d’entre eux à la ligne d’arrivée.