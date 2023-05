L’intelligence artificielle dominera-t-elle l’humain dans nos entreprises?

L’intelligence artificielle représente des possibilités extraordinaires. En 2022, le Standford Intitute for Humain-Centered Artificial Intelligence (HAI) soulignait les avancées tout à fait exponentielles de cette technologie.

Cependant, au cours des dernières semaines, nous avons été témoins d’une utilisation plutôt malsaine de cette technologie. Cependant, ce qui aura retenu davantage mon attention est cette prise de position de plusieurs chefs de file et experts qui demandent une pause dans le développement de l’IA.

Sommité dans la recherche et le développement de l’IA, Yoshua Bengio soulignait «(...) je ne pense pas que la société est prête à faire face à cette puissance-là, au potentiel de manipulation par exemple des populations qui pourrait mettre en danger les démocraties. (...) Il faut donc prendre le temps de ralentir cette course commerciale qui est en route.»

Des avancées qui secouent

Il serait tentant d’élaborer les diverses oppositions au développement de cette technologie à la suite de ce cri d’alarme. Cependant, cette approche ne nous permettrait pas de prendre un recul nécessaire afin de mieux circonscrire l’enjeu.

Cette demande d’un temps d’arrêt est-elle justifiée ? Chose certaine, elle sait faire œuvre utile afin que nous puissions être prudents et prendre un instant de réflexion.

Les surprenantes avancées secouent. Toujours en mars dernier, la ministre de l’Éducation mentionnait que « (...) L’arrivée d’applications comme ChatGPT bouscule et soulève de nombreuses interrogations. Nous assisterons de plus en plus à l’émergence de ce type de technologie dans le paysage académique et nous devons faire preuve de vigilance.»

Qu’en sera-t-il pour nos PME ? Premièrement, l’IA n’est pas appelée à disparaitre, au contraire. La question qui demeure est de savoir de quelle manière elle modèlera le visage de nos entreprises. Aura-t-elle un impact qui amplifiera le télétravail ? Va-t-elle modifier la dynamique interne et relationnelle au sein de nos entreprises alors que l’IA rendra un professionnel plus autonome alors qu’il n’y a pas si longtemps, on nous louangeait le coworking ou le « bureau opéré. »

L’enjeu

Il s’agit de la question où les entrepreneurs sont probablement les personnes-clés qui détermineront les impacts tant positifs que négatifs que va générer l’IA.

La question peut sembler philosophique, voire abstraite. Elle s’incarne pourtant dans ce qui sera le quotidien de nos PME. J’ose faire le pari que la personne humaine demeurera celle qui exercera le contrôle dans la réalisation d’un projet et non celle qui deviendra accessoire à l’IA dans la consécration de ce même projet.

Cependant le déploiement de l’IA est promu pour des raisons de performance. Certes, on ne peut occulter le fait que dans un contexte de mondialisation, les entreprises qui résisteront trouveront difficile de maintenir leur compétitivité.

Quel choix stratégique prendrons-nous?

La sortie d’Yoshua Bengio n’est pas anodine. Si plusieurs estiment qu’il reste aujourd’hui un long chemin à parcourir avant d’arriver à une IA comparable à une intelligence humaine, les avancées rapides des dernières années nous démontrent que ce qui était impensable peut devenir réalité. Tout en étant extraordinaire pour nos PME, il est important de se positionner sur la façon dont nous intégrerons cette surprenante technologie.

La véritable décision repose entre nos mains. L’IA sera-t-elle pour le bien de notre organisation au bénéfice des personnes qui la compose ou verrons-nous nos entreprises s’adapter aux exigences de l’implantation de l’IA ?

Il ne tient qu’à nous de déterminer les retombées que nous souhaitons.

Michel Paradis Adm.A., Méd.Acc., (IMAQ, B.Sc., LL.B.) Conseiller stratège et Médiateur en matière civile et commerciale, Oeconomia