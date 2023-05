La chanteuse Jeanick Fournier lance un nouvel album intitulé «Vivante» : «Ma mission sur Terre, c’est de rendre les gens heureux»

Sept mois – et des poussières – après avoir lancé un album éponyme, Jeanick Fournier débarque de nouveau sur les tablettes des disquaires avec Vivante. Oui, elle le sait ; c’est rapide. « J’ai 50 ans, je n’ai pas le temps de niaiser ! » lance la chanteuse dans un éclat de son rire si communicatif.

Le rire de Jeanick Fournier retentit à plusieurs reprises au cours de la trentaine de minutes passées avec le représentant du Journal. La chanteuse transpire la joie de vivre et le bonheur. Et elle l’assume pleinement.

« J’ai souvent dit que j’étais sur mon X dans le passé. Mais cette fois-ci, je sais que c’est vrai. Je vis mon rêve, je ne vois pas comment je pourrais ne pas être heureuse », laisse tomber la Saguenéenne, rencontrée lors d’une visite promotionnelle dans la métropole.

Tourbillon

Ce bonheur, on le sait, elle le cultive depuis maintes années sur les scènes du Québec. Mais il a porté de nouveaux fruits, il y a précisément un an : sa victoire au terme de la seconde saison de l’émission Canada’s Got Talent a propulsé son nom – et sa voix – dans les foyers de centaines de milliers de téléphiles à travers la planète.

Les mois qui ont passé ont été « excitants », on s’en doute. Mais ils ont surtout passé à la vitesse de l’éclair pour l’ancienne préposée aux bénéficiaires. Un album de reprises lancé en octobre dernier, une participation à America’s Got Talent : All Stars pendant les Fêtes et une flopée de spectacles plus tard, elle commence à reprendre son souffle le temps de lancer Vivante, déposé dans les bacs et sur les plateformes ce vendredi.

« J’ai longtemps été sur le nuage de Canada’s Got Talent et toute l’effervescence qui a suivi cette expérience. Mais j’étais déjà prête à retourner en studio. Les opportunités s’offrent à moi, je les accepte en souriant et je remercie la vie », raconte Jeanick Fournier.

Un « premier vrai album »

À quelques reprises lors de l’entretien, la chanteuse désigne Vivante tel son « premier vrai album ». Loin d’elle l’idée de renier ses efforts précédents, bien entendu. Mais c’est que ce nouveau recueil de chansons originales lui permet davantage de cerner toute l’étendue de son identité artistique.

Pas question d’emprunter les succès des autres cette fois-ci. Jeanick Fournier est fin prête à bâtir son propre répertoire. Et pour le faire, elle peut compter sur 11 titres inédits, écrits et composés sur mesure pour elle. Des artistes tels Alexe Gaudreault, Andréanne A. Malette, Léa Jarry, Ariane Brunet, Éric Charland, Frédérick Baron et Steve Marin ont tous mis l’épaule à la roue pour donner vie à Vivante.

Si Jeanick Fournier estime avoir toujours été un livre ouvert, Vivante vient creuser encore davantage différentes facettes de son être et de son parcours. On aborde ici la « différence » de ses enfants trisomiques, et sa rencontre avec son conjoint des deux dernières années. Plus loin, c’est le décès de sa sœur, Sandra, qui est ressassé ou encore ses amitiés les plus précieuses.

Tout ça, enrobé de sonorités pop actuelles qui collent à la peau – et à la personnalité – de Jeanick Fournier.

« Cet album-là, c’est mon histoire à moi. Ma mission sur Terre, c’est de rendre les gens heureux. De leur faire du bien. Et je sais que les textes de ces chansons vont accompagner tellement de personnes. Je deviens émotive juste à y penser. Je ne pourrais pas être plus reconnaissante », souffle-t-elle.

Un symbole pour sa génération

Elle n’a pas tort, non plus. Jeanick Fournier le sait en effet, elle est devenue un symbole et une icône pour bon nombre de femmes qui s’accrochent fermement à leurs rêves, en dépit du temps qui passe.

Bref, lancer « un premier vrai » album pop à 50 ans, ça ne se voit pas tous les jours.

Et de dire que Jeanick Fournier en est fière tiendrait probablement de l’euphémisme tant son regard s’attendrit lorsqu’on le lui fait remarquer.

« Je le réalise de plus en plus. Les gens m’écrivent sur les réseaux sociaux, ils m’arrêtent dans la rue pour me dire que je les ai inspirés. C’est ça que je veux faire : toucher les gens en leur montrant les belles – et les moins belles – choses de la vie, simplement et avec authenticité. Alors je suis comblée », avance-t-elle.

L’album Vivante est disponible ce vendredi. La tournée l’accompagnant s’amorcera en septembre.