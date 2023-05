Rage au volant : une camionnette percute une moto, deux blessés

Deux motocyclistes ont été blessés, dimanche matin à Saint-Eustache, lorsqu’ils ont été emboutis par un chauffard au volant d’une camionnette dans ce qui semble être un cas de rage au volant.

La collision s’est produite peu avant 10 h sur l’autoroute 640 à la hauteur de la route 148 (boul Arthur-Sauvé), entraînant la fermeture de l’autoroute en détection est.

Selon des témoins de la scène interrogés par la Sûreté du Québec, le conducteur de la camionnette aurait volontairement foncé sur une moto à trois roues.

Les deux occupants de la moto ont été blessés et transportés en centre hospitalier, mais la gravité de leurs blessures n’était pas connue en milieu d’avant-midi, a précisé Éric Cadotte, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

«Le conducteur de la camionnette a été arrêté par les policiers pour conduite dangereuse causant des lésions corporelles et agression armée», a précisé l’agent d’information.

Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les causes et circonstances ayant mené à ce possible cas de rage au volant.