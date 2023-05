Un Opéra Celte saupoudré de rap

Lorsque Vincent Niclo a eu envie de concocter un album d’opéra celte, il a tenu à s’entourer d’artistes de lignée bretonne ou celtique. Vingt-cinq ans après la sortie du succès La tribu de Dana, le rappeur de Manau a accepté de reprendre son succès en duo avec le ténor.

Six semaines après sa sortie, l’album Opéra Celte de Vincent Niclo est numéro un des ventes en France et toujours bien positionné dans le top 10 au Québec.

« On m’a souvent demandé des collaborations et de nouvelles versions de La tribu de Dana et j’ai toujours refusé », explique le membre fondateur et leader du groupe de rap d’inspiration celtique Manau, Martial Tricoche.

« Lorsque j’ai reçu ce fameux morceau de Vincent, j’ai trouvé cela génial. L’opéra par-dessus cette histoire épique, ça fonctionnait : j’ai tout de suite dit bingo, on tient quelque chose ! »

Pas un rappeur

Avant de contacter le conteur, Vincent Niclo avoue avoir beaucoup « galéré » en essayant, entre autres choses, de rapper par lui-même.

« Ça n’allait pas du tout », rigole le chanteur originaire de Paris, qui a proposé à Martial Tricoche une version opéra rap de son titre devenu intemporel.

« Comme tout le monde, j’ai adoré cette chanson, mais je ne savais pas s’il allait vouloir, être ouvert, poursuit l’artiste de 48 ans. On s’est donné rendez-vous, ça lui a plu et quand on a dit oui, j’étais comme un gosse. »

« J’ai tout de suite accepté ! » confirme le rappeur de 53 ans, qui a lancé, toujours avec Manau, Fantasy, un album d’« opérap » en 2015.

En alliant ainsi leurs deux univers et en y ajoutant de la musique celtique, les artistes – qui ont tourné le vidéoclip de la chanson dans l’un des plus gros studios en banlieue parisienne – parlent à un plus large public et portent leur art plus loin.

Bel écrin

Si Vincent Niclo – qui a charmé le Québec avec son album du temps des Fêtes Le premier Noël ensemble l’an dernier – a voulu se lancer dans un style complètement différent, c’est qu’il aime se nourrir de répertoires qui lui sont éloignés.

« Partir de zéro, choisir des chansons, me mettre en danger, j’adore cela. »

Mais pourquoi de la musique celtique ?

« J’ai toujours aimé cela, répond-il. Les bandes originales de films, les séries, les jeux vidéo, c’est une musique puissante, héroïque et cinématographique. Il s’agit d’un bel écrin pour poser la mienne. »

Par désir d’être rassuré, le ténor « qui n’a rien à voir avec ce qui est breton ni celtique » a tenu à s’associer avec des artistes connus et reconnus dans le milieu. Ainsi en plus du duo avec Martial de Manau, il collabore avec le guitariste et auteur-compositeur-interprète de culture bretonne Dan Ar Braz et l’équipage du groupe rock celtique Soldat Louis sur Opéra Celte.

« J’avais besoin des avis de ceux dont c’est l’univers, d’icônes du monde celtique, explique celui qui fait carrière en France depuis une décennie. Le fait qu’ils acceptent voulait dire que j’allais dans la bonne direction. »

Parmi les 12 chansons de cet album qui lui aura demandé trois années de travail se trouvent des pièces chantées en gaélique, en breton, en anglais et en français. Deux titres inédits aussi : De Brest à Lorient et Kaer Eo Or Breizh. Des reprises de pièces bien connues également, comme Amazing Grace.

Peut-on s’attendre à une tournée au Québec pour Vincent Niclo avec, qui sait, le groupe Manau ? Les nouveaux amis l’espèrent. En attendant, Vincent Niclo poursuit sa tournée des églises et cathédrales d’Europe, et Manau planche sur une 11e offrande « très actuelle » prévue pour l’automne 2024.

« C’est mon meilleur disque au niveau de l’écriture et des arrangements, estime le leader. Ce sera un très bel album de Manau. »

► Opéra Celte de Vincent Niclo se trouve sur toutes les plateformes.