6 documentaires dévoilant les secrets de vedettes d’Hollywood

Qui n’a pas envie d’avoir un accès privilégié aux dessous de la vie des gens riches et célèbres? Voici des documentaires à visionner sur diverses plateformes, qui relatent, de manière touchante, inusitée ou fracassante, les hauts et les bas de six célébrités.

Tenace: l’histoire de Michael J. Fox (Still: A Michael J. Fox Story) (2023)

On entre avec émotion dans le quotidien de la vedette des films Retour vers le futur, à qui on a diagnostiqué la maladie de Parkinson alors qu’il était au sommet de la gloire, à l’âge de 29 ans. On aime le montage composé d’extraits de ses films, les moments avec sa famille – à qui l’acteur dit «devoir tout» – et les confidences de l’acteur qui sont touchantes sans être larmoyantes. Sur Apple TV

Photo courtoisie / Agence QMI

Celle que vous croyez connaître: Anna Nicole Smith (Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me)

Dans ce documentaire déposé sur Netflix le 16 mai dernier, la mannequin et effeuilleuse Anna Nicole Smith nous est présentée sous ses multiples facettes. Difficile de ne pas faire un parallèle avec Marilyn Monroe – son idole – lorsqu’on en apprend plus sur la vie parsemée de drames et sur le destin tragique de cette tornade blonde décédée à l’âge de 39 ans. Sur Netflix

AFP

Brooke Shields Enfant Vedette (Pretty Baby) (2023)

Il faut avoir le cœur solide pour se faire raconter ainsi, de la bouche de la mannequin et actrice aujourd’hui âgée de 57 ans, son histoire d’enfant vedette. Outre son incroyable destin de fille et de femme d’une grande beauté semant l’émoi partout sur son passage, c’est le thème de l’abus qui frappe: celui d’une enfant souhaitant plaire à sa mère à tout prix et d’une jeune femme flouée, qui avait tout à apprendre de la vraie vie. Sur Disney +

Getty Images via AFP

Pamela: Une histoire d’amour (Pamela, A Love Story) (2023)

Trente ans après la divulgation frauduleuse de la fameuse vidéo intime tournée avec son ex-mari, Tommy Lee, Pamela Anderson reprend le contrôle de sa propre histoire. Ici aussi, le thème de l’exploitation et des violences faites aux femmes vient teinter tout le glamour, afin de faire réfléchir les téléspectateurs. Sur Netflix

AFP

Miley Cyrus Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) (2023)

Ce n’est pas tout à fait un documentaire, mais plutôt un amalgame de prestations musicales livrées dans sa cour arrière et de confidences faites par celle qui «peut très bien s’acheter des fleurs toute seule». Un film qui a judicieusement été dévoilé le 10 mars dernier, jour de sortie du nouvel album de Miley, Endless Summer Vacation. Sur Disney+

AFP

Selena Gomez: En toute sincérité (My Mind and Me) 2022

Si l’actrice et chanteuse la plus populaire des réseaux sociaux semble avoir une vie de rêve, ce documentaire sorti l’an dernier prouve que la perfection n’existe pas. Il est bouleversant de suivre la jeune trentenaire se présenter dans toute sa vulnérabilité le long de ces six années de tournage parsemées d’embûches (séparation, dépression, problèmes de santé mentale, combat, opération et traitements fréquents contre sa maladie de lupus). Sur Apple TV