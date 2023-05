«C’est le néant et c’est difficile à vivre»: des sinistrés de Baie-Saint-Paul toujours sans réponse

Trois semaines après les inondations qui ont ravagé une partie de la ville de Baie-Saint-Paul, des sinistrés sont toujours sans réponse quant aux étapes à suivre par rapport à leur propriété.

Johanne Robin fait partie des personnes lourdement touchées par les intempéries qui n’arrivent pas à tourner la page puisqu’elles n’ont pas de nouvelles de la sécurité publique.

Ce que ces résidents savent, c’est qu’ils pourront être indemnisés, soit pour rénover leur demeure ou déménager. Cette décision repose toutefois sur les épaules de la sécurité publique et de la ville de Baie-Saint-Paul.

Il y a quelques semaines, Mme Robin, qui est aussi propriétaire du Gite Clocheton, a rencontré la sécurité publique pour discuter du sort de sa maison. Un expert après sinistre a visité les lieux par la suite. La dame a également engagé deux entrepreneurs. Ils lui ont dit qu’il serait difficile de rénover les parties endommagées de la propriété.

«Il n’y a plus rien à faire avec. La sécurité publique nous a présenté un super plan de reconstruction, mais si on ne sait pas si on peut, on ne sait pas ce qui arrive. Ça, c’est le néant et c’est difficile à vivre. On ne peut rien projeter. Si on nous dit que c’est terminé et qu’on vous donne tant. On peut passer à autre chose, mais là on est dans l’attente. Ce n’est pas évident», raconte la sinistrée à TVA Nouvelles.

Pour l’instant, elle loue une maison trouvée par l’un de ses amis.