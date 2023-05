De «Stranger Things» à «Yellowjackets»: cinq séries ou films qui risquent d’être retardés par la grève des scénaristes américains

Des milliers de scénaristes américains ont déclenché une grève il y a trois semaines, après l’échec des négociations avec les principaux studios et plateformes hollywoodiens. Ce conflit, s’il perdurait, pourrait avoir un impact sur plusieurs films et séries télé en cours d’écriture. Voici cinq productions qui risquent d’être retardées en raison de la grève.

Stranger Things – saison 5

Photo courtoisie, Netflix

Les adeptes de Stranger Things devront prendre leur mal en patience avant de découvrir la cinquième et ultime saison de la populaire série de Netflix. Les créateurs de la série, les frères Matt et Ross Duffer, ont annoncé eux-mêmes que la production avait été interrompue en raison de la grève. «Bien que nous soyons ravis de commencer la production avec nos incroyables acteurs et notre équipe, ce n’est pas possible pendant cette grève. Nous espérons qu’un accord équitable sera bientôt conclu afin que nous puissions tous retourner au travail», ont indiqué les deux scénaristes et réalisateurs sur Twitter.

Yellowjackets – saison 3

Photo fournie par Showtime

L’emploi du temps de l’actrice québécoise Sophie Nélisse pourrait aussi être chamboulé par la grève des scénaristes. Alors que la seconde saison de Yellowjackets (dans laquelle elle joue un des rôles principaux) est diffusée sur la plateforme Crave depuis le début de mars, l’écriture de la troisième saison a été mise sur pause au début du conflit. La créatrice de la série, Ashel Lyle, a indiqué sur Twitter qu’elle avait été emballée par les idées d’intrigues lancées pendant ses premières rencontres avec les scénaristes de la série, mais qu’elle ne travaillerait pas sur l’écriture de la troisième saison tant que la grève ne sera pas terminée.

The Last of Us – saison 2

Courtoisie

Lancée au début de l’année, la première saison de la série adaptée du jeu vidéo du même titre a battu des records d’audience sur les ondes de HBO. Le tournage de la seconde saison est prévu pour le début de 2024, mais il y a un problème: les scénarios n’ont pas encore été écrits. Bref, si la grève des scénaristes se prolonge, les adeptes de The Last of Us devront vraisemblablement attendre quelques années avant de retrouver les personnages de la série.

Cobra Kai – saison 6

Photo courtoisie, Netflix

Les auteurs de Cobra Kai ont aussi mis sur la glace l’écriture de la sixième saison de la populaire série de Netflix pendant la durée de la grève. «Ce n’est pas une partie de plaisir mais c’est malheureusement nécessaire, a insisté le scénariste Jon Hurwitz sur les réseaux sociaux. Dès qu’un accord équitable sera conclu, nous reprendrons notre travail.»

Blade

Il n’y a pas que des séries télé qui subissent les contrecoups de la grève. Les tournages de certains longs métrages ont aussi été repoussés à des dates ultérieures. C’est le cas notamment de la nouvelle version de Blade, dont la préproduction avait déjà été entamée à Atlanta. Le film de Marvel mettra en vedette Mahershala Ali dans la peau du chasseur de vampires Blade.