Eleider Alvarez n'a pas mis une croix sur sa carrière dans le ring

La passion de la boxe brûle encore très fort à l’intérieur d’Eleider Alvarez. Même s’il n’est pas monté sur le ring depuis 2020, l’ancien champion du monde, maintenant âgé de 39 ans, serait prêt à remonter sur le ring « pour un gros combat ».

Il l’a confirmé lors d’une entrevue réalisée dans les derniers jours.

« Si on me laisse du temps pour la préparation, je serais prêt à accepter un défi même un combat revanche contre Jean Pascal. Ça serait sensationnel », mentionne celui qui a terrassé Sergey Kovalev pour devenir champion du monde WBO des mi-lourds en 2018.

« Si je me mets en forme, je sais que je serais capable de refaire un autre combat. Quand je vois des boxeurs entrer dans le ring pour un duel, ça vient me chercher. Ça me manque. »

Sur papier, c’est un scénario intéressant. Toutefois, dans la réalité, c’est une autre chose. Un deuxième duel entre Pascal et Alvarez aurait intéressé des promoteurs, des réseaux de télévision et les amateurs... il y a trois ans ou quatre ans.

Qui serait prêt à investir des centaines de milliers de dollars sur un tel affrontement ? Poser la question, c’est aussi y répondre. On parle de deux pugilistes dans la quarantaine qui tenteraient de régler de vieux comptes.

Une dure soirée

Depuis sa défaite contre Joe Smith Jr en 2020, Alvarez a donné très peu d’entrevues. Lors de cette dure soirée au bureau, le Colombien n’avait été qu’une pâle copie de lui-même. Il avait été déclassé par l’Américain qui avait utilisé sa puissance pour l’emporter par knockout.

L’ancien champion a bien voulu revenir sur ce combat qui s’était déroulé à Las Vegas. À ce moment-là, en raison de la pandémie, les boxeurs devaient s’entraîner en cachette dans les gymnases pour se préparer à des duels qui étaient souvent présentés à l’extérieur de la province. Des conditions qui étaient loin d’être optimales.

« Smith Jr avait simplement eu une meilleure préparation que moi, a expliqué Alvarez. Les gymnases étaient ouverts aux États-Unis et il avait pu avoir de bons sparrings. Moi ? Je n’avais même pas eu de partenaires d’entraînement avec le style de mon adversaire.

« J’ai tout de même accepté le combat parce que c’était ma chance de retourner rapidement en combat de championnat du monde. »

Les propos rejoignent nos informations de l’époque. Alvarez n’avait pas connu un bon camp d’entraînement sur plusieurs plans. Le résultat est là pour le prouver.

« C’est la vie. Si tu ne prends pas de risque, tu ne le sais pas. »

Un manque de sérieux

Peu de temps après cette soirée, Alvarez et son entraîneur, Marc Ramsay, avaient décidé de mettre fin à leur association. Le boxeur avait tenté sa chance avec Stéphan Larouche par la suite, mais il avait manqué de sérieux dans sa démarche.

Soit il n’arrivait pas à l’heure au gymnase, soit il ne se pointait tout simplement pas. Un comportement qui n’avait pas été toléré par Larouche. Après quelques mois, ce fut la fin de l’expérience.

Du côté d’Yvon Michel, il avait fixé plusieurs conditions à Alvarez afin qu’il lui trouve un autre combat. Encore une fois, ce fut peu concluant, et on n’a pas revu le droitier dans un ring.

Il enseigne la boxe

En attendant, Alvarez donne des cours de boxe au gymnase Victorious à Terrebonne.

« Je voulais montrer les notions de boxe que j’ai apprises en Colombie aux gens. Quand je donne mes cours, ça me donne de l’adrénaline. Ça me redonne le goût de remettre les gants et de refaire un combat.

« Par contre, je ne me battrais pas seulement pour l’argent. Ma réputation est plus importante. »