Elle gagne 67 000$ par mois en vendant sa salive en ligne

Latiesha Jones a toujours voulu être médecin, mais alors qu’elle était sur le point de réaliser son rêve, elle a découvert un autre emploi qui lui permettrait de faire des milliers de dollars sans trop d’effort, rapporte The Mirror.

Elle travaillait à temps partiel chez Tesco, un magasin à grande surface de Manchester pour gagner sa vie et payer ses frais scolaires, mais elle a découvert un emploi inusité qui lui permettrait de mettre énormément d’argent en banque beaucoup plus rapidement que son emploi étudiant.

Latiesha, maintenant âgée de 22 ans, a découvert un qu’il existait des sites internet où des personnes étaient prêtes à payer entre 500 et 2500$ pour sa salive, ses retailles d’ongles d’orteils et ses draps usés.

«C’est beaucoup plus facile que OnlyFans c’est sûr», a dit la jeune femme en entrevue avec The Mirror.

Elle a donc décidé d’abandonner son travail et l’université et se concentrer sur cet emploi inusité à temps plein. Elle prétend maintenant avoir remboursé une dette de 18 000$ et acheté sa première maison avec cet argent.

La jeune femme affirme ne jamais accepter de demandes inférieures à 167$ et en fait généralement trois par jour.