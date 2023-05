Le Diable à Cinq met le feu aux planches du Lion d'Or à Montréal pour le lancement de leur troisième album Tempête

Le groupe trad de Ripon Le Diable à Cinq était de passage à Montréal au Lion d'Or pour le lancement de leur 3e opus, l'album Tempête et ils ont mit le feu aux planches. Ils prennent leur aise, ils affinent leur identité musicale. Et c'est pour le mieux.

Accumulant airs et paroles depuis le lancement de leur précédent album, Debout! (2019), le quintette trad s’est réuni pour nous offrir un ensemble d’une dizaine de nouvelles compositions démontrant sa versatilité et son savoir-faire: entre reprises du répertoire traditionnel, chansons festives, et chansons à répondre, s’immiscent pièces instrumentales et ballades folk. Avec Tempête, les cinq riponnais nous montrent ce qu’ils savent faire de mieux: faciliter la fête, bien sûr, mais surtout, rassembler.

Ayant écrit et composé l’ensemble des chansons originales, et arrangé eux-mêmes les reprises du répertoire traditionnel, c’est à Loïc Thériault (Valaire, Lily K.O.) et Daniel Lacoste (Robert Charlebois) que les Cinq ont confié la réalisation de cet album. Celui-ci est une Tempête d’idées nouvelles et réactualisées, une avenue neuve dans l’identité musicale du groupe: conservant son essence roots et trad, mais maintenant plus fort d’un métissage d’influences contemporaines.

Un trad d'actualité

Question d’offrir une écriture originale et pertinente, sur Tempête Le Diable à Cinq s’est laissé inspirer par l’actualité autant que par des réalités diverses dans lesquelles tous pourront se reconnaître. Des hommages aux légendes de l’Outaouais (Jos Montferrand sur la pièce du même nom, et le monument du hockey Stéphane Richer sur « Richer #44 »), au renouveau lumineux suivant la solitude la plus creuse (« Tout seul dans la ville »), en passant par les odes à la vie elle-même (« Le dernier pétale »), les morceaux originaux de Tempête sont tantôt touchants, tantôt sérieux, mais toujours à forte saveur festive.

Quant aux pièces issues du répertoire traditionnel, le groupe a fait une sélection riche et précise pour parler de sujets résolument contemporains comme la place de l’argent dans la société (« Plus d’argent »). Notons aussi les artistes auxquels le quintette tire sa révérence, que ce soit Arc-en-Son avec « Quand l’herbe est verte », chanson popularisée par le groupe de l’Outaouais, ou encore Jean-Paul Guimond, avec « Ma Nanon », pièce inédite issue du répertoire de cette véritable bibliothèque vivante.

Qui sont ils ?

Le Diable à Cinq, c’est un puissant groupe de musique traditionnelle composé de cinq multi-instrumentistes et chanteurs natifs de Ripon, en Outaouais, dont la mission est de faire revivre les soirées festives dans lesquelles ses membres ont grandi. C’est aussi une histoire de famille mettant en vedette trois frères, un cousin et un ami qui se partagent la scène avec une complicité remarquable. Avec leur présence de scène explosive, les cinq diables embrasent la soirée au son d’une musique énergique, chaleureuse et résolument rassembleuse.

Depuis sa formation, le groupe a donné près de 150 concerts, partout au Canada, aux États-Unis et en Europe —dont à la conférence WOMEX au Portugal, et dans le cadre des Québécofolies en Belgique. Plus récemment, en 2023, la troupe s’est lancée dans une nouvelle tournée, entre le Québec et l’Europe, qui l’amènera à parcourir l’Espagne, la Lettonie, l’Estonie ou encore la Suisse.

Au Québec, ils ont assuré la première partie des Cowboys Fringants devant 40 000 personnes lors de la Fête Nationale régionale de la Rive-Sud, en plus d’effectuer un passage remarqué au Festival de la chanson de Tadoussac. Debout! (2019), le second album du groupe, a été en nomination aux JUNO, aux GAMIQ, aux Canadian Folk Music Awards, en plus de récolter le prix Ma première nomination à l’ADISQ. Réalisé par Loïc Thériault (Valaire, Qualité Motel),

Debout! propose une réactualisation de la musique trad en puisant dans des influences rock, folk et jazz et en fait « sonner les airs [...] comme une tonne de brique. » (Tony Tremblay, ICI Musique). Avec leur tout nouvel album, Tempête, les cinq diables ouvrent à nouveau toutes grandes les portes de leur univers: festif, rassembleur et dynamique.