Les excuses de Bernard Drainville ne ciblaient pas le bon sujet

Un ministre doit disposer d’une bonne dose de courage pour accepter une longue entrevue, devant les caméras.

Qui d’autre que Bernard Drainville pouvait se retrouver à la table éditoriale du Devoir le sourire aux lèvres?

Toutefois, entre les deux oreilles du ministre de l’Éducation, il semble que l’interrupteur soit encore à la position chroniqueur.

Salaire

Est-ce que Bernard Drainville travaille plus que les enseignants? Oui.

Est-ce qu’il mérite plus d’argent? Double oui.

Mais le ministre était complètement hors sujet. En plus d’insulter le chroniqueur du Devoir, il n’a rien compris de la comparaison très claire quant au salaire des députés et des enseignants en fonction de leur moyenne canadienne respective.

Malgré tout, j’ai trouvé le ministre assez drôle et divertissant lorsqu’il s’est mis les deux pieds dans les plats.

Je me suis même posé la question à savoir si Bernard Drainville n’était pas un agent double engagé par le syndicat dans le but de foutre la merde à la CAQ.

Photo fournie par Jonathan St-Pierre

École à 3 vitesses

Ce n’est pas pour sa déclaration sur les enseignants que le ministre aurait dû s’excuser, mais bien pour son affirmation sur notre système d’éducation. S’il y a un seul moment où j’ai perdu le sourire, c’est lorsque celui-ci a nié l’existence d’une école à 3 vitesses.

C’est exactement comme s’il avait dit que la Terre est plate.

Ça m’a rappelé son épisode école-vétuste-sceptique. Lorsqu’il agit de la sorte, je le trouve moins marrant le chroniqueur.

Pourquoi ne pas juste dire la vérité?

Financer le privé, c’est important. Les programmes particuliers sélectifs, c’est super.

La classe ordinaire, ce n’est pas sexy. Pour cette raison, on veut mettre des projets particuliers partout. On garde la même composition de classe, mais on change le nom.

Comme disait Sébastien Proulx, notre solution passe par la formation de nos profs, comment ils peuvent mieux s’adapter. L’effet prof va tout régler.

Exception faite du décrochage... des enseignants.