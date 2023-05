Les joueurs des Remparts voulaient gagner la Coupe pour Patrick Roy

HALIFAX | Fiers de leur accomplissement, les joueurs des Remparts ne pouvaient s’empêcher d’avoir une pensée pour Patrick Roy lorsqu’ils ont soulevé le trophée Gilles-Courteau.

• À lire aussi - Après une disette de 47 ans, les Remparts sont champions

• À lire aussi - [À VOIR] Finale de la LHJMQ: Les Remparts attendus par des centaines de partisans à leur retour à Québec

Ce n’est pas un secret pour personne qu’il s’agit probablement de la dernière année de Roy derrière le banc des Remparts. Et les joueurs en étaient parfaitement conscients.

« Toute la saison, on en parlait. C’était une motivation pour nous, a raconté l’attaquant James Malatesta. On savait que, pour beaucoup d’entre nous, c’était la dernière saison ici et que, potentiellement, pour Pat aussi. C’était une motivation de plus pour nous. Toutes les années que j’ai passées avec les Remparts, il a toujours donné son 110%. »

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Un peu plus loin, Zachary Bolduc abondait dans le même sens que son coéquipier.

« C’est Patrick mais aussi Jacques [Tanguay]. Ce sont deux gars passionnés et ils voulaient tellement cette victoire. Pat l’a déjà dit mais il n’est pas obligé d’être ici. Je suis tellement content pour lui. »

« Lors de mon opération, ils ont toujours été là et m’ont aidé, renchérissait Mikaël Huchette qui a raté plus de quatre mois d’activité en saison régulière en raison d’une intervention chirurgicale aux deux poignets. C’est spécial de pouvoir leur redonner. Si c’était le dernier match de Patrick, de remporter le trophée, il doit être l’homme le plus heureux de la terre. Il a tout fait dans la vie. »

« C’est tellement mérité »

Pour Roy et Tanguay, l’aventure a débuté il y a 26 ans lorsqu'il ont fait renaître les Remparts.

Ils ont vécu ensemble les hauts et les bas de l'organisation, mais aussi de la dernière saison.

« C’est tellement mérité [pour Patrick], a mentionné Tanguay. On en parle cinq fois par jour depuis le début de l’année, minimum ! On a fait ça autour de quelques verres de vin également. Ça été une saison remplie d’émotion mais on y a cru jusqu’à la fin. »

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Cette conquête était l'aboutissement d'un grand plan mis en branle en 2018 lorsque Tanguay a convaincu Roy de revenir diriger les Remparts, après un séjour dans la LNH avec l'Avalanche du Colorado.

« Ça commencé avec la sélection de [Nicolas] Savoie il y a cinq ans. Ça été la première pierre de cette équipe. Je me rappelle quand Patrick et Nicole tentaient de le convaincre de venir. Ce n’était pas évident, ils avaient fait venir ses parents. Ensuite, l’année suivante, ça été les Gaucher, Malatesta et compagnie. Ça été bâti pierre par pierre. »

Chaque pierre placée servait un objectif : celui de tenter de remporter les grands honneurs deux ans de suite, en 2022 et 2023. Après avoir raté leur coup l’an dernier, ils ont finalement mis la touche finale cette année.

« C’est un grand accomplissement des quatre dernières années. Notre objectif était de bâtir pour cette année. On aurait dû gagner l’an passé mais on ne l’a pas fait. Ce championnat est très significatif. Mais le plus dur reste à gagner et c’est ce qu’on va entamer la semaine prochaine », ajoute-t-il en parlant de la Coupe Memorial.

Une « grande sœur » fière

Patrick Roy a souvent souligné l’importance de la directrice des services aux joueurs et relations médias, Nicole Bouchard, au fil des ans. Après l’avoir souvent qualifiée de « vraie d.-g. de l’équipe », il l’a appelée sa « grande sœur » après la victoire de dimanche.

D’ailleurs, cette dernière avait quitté sa place pour descendre au vestiaire alors que le score était égal 3-3 en troisième. Elle a donc raté la fin de match endiablée qui a mené au but victorieux de Pier-Olivier Roy avec 58,5 secondes à écouler.

« Patrick travaille tellement fort, a-t-elle mentionné. Les joueurs méritent évidemment une grosse partie du crédit mais Patrick et tout le monde autour de l’équipe travaillent tellement fort. De voir Patrick gagner, c’est spécial. Il la voulait celle-là et il n’arrêtait pas de le dire. »