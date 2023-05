Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent, annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Trouver/Choisir/Transformer

Photo courtoisie, Engramme

Engramme, du mercredi au vendredi de

12 h à 17 h, samedi et dimanche de 13 h à 17 h

Jusqu’au 17 juin

Engramme met un point d’orgue aux festivités entourant son 50e anniversaire en présentant cette exposition du duo d’artis-tes Marie-Claude Drolet et Lise Vézina, deux collectionneuses et admiratrices du quotidien, qui présentent leurs rapports intimes aux objets qu’elles trouvent, choisissent et tentent de transformer à leur manière.

► Gratuit, engramme.ca

Milky Chance

Photo tirée de la page Facebook du groupe

Agora - Port de Québec

27 et 28 mai, 20 h

Le duo allemand Milky Chance et leur artiste invité, le Québécois Geoffroy, monteront sur les planches de l’Agora – Port de Québec, dans le cadre de la tournée Summer Haze, pour le plus grand bonheur de leurs admirateurs qui renoueront avec la saison des spectacles extérieurs.

► 57,83 $ (parterre debout) ou 65,57 $ (gradins sièges réservés), evenko.ca

Maestro Talmi fête ses 80 ans

Photo tirée du site web grandtheatre.qc.ca

Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec

24 mai à 20 h et 25 mai à 10 h 30

En l’honneur du 80e anniversaire du chef émérite Yoav Talmi, l’Orchestre symphonique de Québec a l’honneur d’interpréter la première nord-américaine de sa symphonie pour soprano et orchestre, How She Sat Alone, en compagnie de la soprano québécoise Hélène Guilmette. Aussi au programme, en ouverture, La Forza del Destino de Verdi (sauf le 25 mai) et pour terminer, l’OSQ jouera la grandiose quatrième et dernière Symphonie de Brahms.

► À partir de 16 $ (enfant et jeune), à partir de 46 $ (régulier), osq.org

Motown Soul

Photo tirée du site web theatrecapitole.com

Théâtre Capitole

26 et 27 mai, 20 h 30

Les plus grands noms de la musique, dont Diana Ross and The Supremes, The Temptations, Jackie Wilson, Marvin Gaye et d’autres interprètes soul appréciés de tous, comme Aretha Franklin et James Brown, sont célébrés à travers ce spectacle qui plonge les spectateurs dans les années 60. Accompagnées d’un orchestre de huit musiciens, les trois chanteuses vedettes Cathy, Marlene et Toni, aussi appelées Les Tonettes, se produiront avec un artiste invité de Las Vegas, Grady Harrell.

► 52,95 $ ou 62,95 $, theatrecapitole.com

Philippe Laprise – Pourquoi pas

Photo tirée du site de Philippe Laprise

Salle Albert-Rousseau

25 mai, 20 h

Ce spectacle de Philippe Laprise met l’accent sur les nouvelles expériences de l’humoriste, qui viennent évidemment avec de multiples rebondissements ! Avec son sens du punch et ses mimiques colorées, il déballe ses anecdotes du quotidien à un rythme qui fait crouler de rire.

► 30 $ et 51 $, sallealbertrousseau.com

Les Chantiers / constructions artistiques

Premier Acte

Du 23 mai au 9 juin, heures variées

L’équipe des Chantiers / constructions artistiques est de retour pour partager les étapes de travail d’un spectacle avec le grand public et participer à l’essor de l’art scénique produit dans la ville de Québec. En collaboration avec le Carrefour international de théâtre et Premier Acte, l’événement présentera différentes pièces suivies d’une rencontre avec les artistes dont, Dix-roues de Marie-Josée Godin (23 mai, 13 h et 18 h), Que Dieu te garde d’Audrey Thibeault (25 mai, 13 h et 18 h) et Village-où-cé-que-la-route-se-finit-ben-sec de Lucie M. Constantineau (27 mai, 10 h et 14 h).

► Contribution volontaire, montant suggéré de 10 $, leschantiers.ca

Le Beach Party de P-A Méthot

Centre Vidéotron

27 mai, 19 h 30

L’humoriste P-A Méthot et ses invités (Dominic Paquet, Martin Petit, Richardson Zéphir, Silvi Tourigny, Matt Lang, Jonas Tomalty, Patsy Gallant et plusieurs autres), invitent les spectateurs à revêtir leur plus belle chemise fleurie, des lunettes de soleil et leur chapeau de paille pour une soirée festive qui s’apparentera à une immense fête sur la plage.

► De 46 $ à 112 $, gestev.com

Émilie-Claire Barlow

Photo tirée du site web palaismontcalm.ca

Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm

26 mai, 19 h 30

La jazzwoman Émilie-Claire Barlow s’entoure de la crème des musiciens de la scène jazz canadienne pour présenter de grands classiques de son répertoire, ainsi que des pièces tirées de son treizième et plus récent album intitulé Spark Birds. Un nom choisi en référence aux personnes qui l’ont aidée à changer le cours de sa vie et l’ont inspirée à constituer cette collection de chansons.

► 52 $, palaismontcalm.ca