Marion Cotillard à Cannes: «#MeToo a appris aux jeunes actrices qu'elles peuvent dire Non»

Pour Marion Cotillard, #MeToo a appris aux jeunes actrices ce qui n'était était acceptable ou pas.

• À lire aussi: Monia Chokri dénonce «une violence» dans le milieu du cinéma, «particulièrement en France»

• À lire aussi: [PHOTOS] Monia Chokri fait tourner les têtes sur le tapis rouge du Festival de Cannes

Pour l'actrice française, le mouvement #MeToo a été un mouvement bénéfique pour les jeunes actrices.

L'actrice d'Inception a révélé lors d'une conversation avec Deadline au Festival de Cannes dimanche qu'elle pensait que l'industrie du cinéma avait encore un long chemin à parcourir après la popularisation du mouvement contre les abus et le harcèlement sexuels en 2017.

« Nous avons encore beaucoup de chemin à faire! J'ai toujours en tête cette femme lors d'une autre marche avec une pancarte disant "Je n'en reviens pas d'avoir encore à gérer cette m*rde" », a-t-elle déclaré.

Cependant, sur une note plus positive, la star française a expliqué comment les jeunes actrices se sentent aujourd'hui autorisées à prendre position contre ce qu'elles savent être « injuste », alors qu'elle-même l'ignorait au début de sa carrière.

« Je suis actrice depuis longtemps et je me suis retrouvée dans des situations où je n'aurais jamais dû être, a poursuivi la star oscarisée. Il y a encore des hommes malades, et des femmes parfois, qui profitent des jeunes, en utilisant leur passion pour le métier d'actrice et le fait que nous dépendons du désir des réalisateurs et producteurs. Aujourd'hui ces jeunes actrices savent ce qui est bien et ne l'est pas, que si quelqu'un leur demande quelque chose avec lequel elles ne sont pas à l'aise, elles peuvent dire «Non». Je ne savais pas cela lorsque j'ai commencé, c'était une époque très différente ».

Marion Cotillard était présente à Cannes pour promouvoir le film de Mona Achache, Little Girl Blue, qui aborde le thème des abus sexuels et dans lequel elle joue.