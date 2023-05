[Photos de Cannes] The Weeknd et Lily-Rose Depp sur le tapis rouge avant la présentation de leur série «The Idol»

Le festival de Cannes, qui en a pourtant vu d'autres, a connu un grand émoi lundi soir avec l'arrivée de deux vedettes internationales.

La superstar de la musique The Weeknd et l'actrice Lily-Rose Depp, fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, ont foulé le tapis rouge avant la projection de leur série « The Idol ».

Les deux vedettes tiennent les rôles principaux dans cette série très attendue du réalisateur d'Euphoria, Sam Levinson, dont les deux premiers épisodes sont montrés en avant-première mondiale sur la Croisette.

AFP

AFP

AFP