Pourquoi acheter une minimaison?

Le concept de minimaison est relativement nouveau au Québec. On connaissait la maison mobile et la maison sur roues, mais la minimaison... qu’est-ce que c’est au juste?

Il s’agit d’une habitation dont la superficie varie généralement entre 300 et 800 pi2, qui ne repose pas sur des fondations, mais plutôt sur des pilotis ou des blocs de béton.

De quelles façons les utilise-t-on?

Comme lieu de résidence principale à longueur d’année ou comme chalet les fins de semaine et pendant les vacances. Comme lieu de résidence principale une partie de l’année seulement. Les nombreux retraités qui passent les mois d’hiver dans le Sud ne désirent pas se soucier d’une grande maison qu’ils n’habitent pas régulièrement. Comme moyen d’investissement en les transformant en chalet locatif afin d’en tirer une source de revenus.

Combien ça coûte?

Le prix d’une minimaison oscille entre 45 000$ et 250 000$. Généralement, elles sont raccordées aux services publics, sinon s’ajoutent les coûts d’aménagement d’un puits artésien ainsi que l’installation d’une fausse septique, d’un champ d’épuration, et le raccordement aux réseaux d’électricité. Des dépenses de plus de 30 000$.

Les avantages

Prix abordable

Frais d’entretien peu élevés

Peu de ménage à effectuer

Écologique: utilise peu d’énergie, requiert moins de déboisement, projet souvent situé à proximité d’un espace vert

Construction rapide

Autoconstruction permise dans certains projets

Certaines entreprises vendent des kits que le client peut assembler lui-même

Les inconvénients

Les minimaisons ne sont pas acceptées dans toutes les municipalités du Québec. Elles sont souvent situées hors des agglomérations.

Peu de rangement. Tout l’espace disponible doit être rationalisé.

Les nouveaux résidents peuvent se sentir à l’étroit et éprouver une perte d’intimité.

De nombreuses vérifications concernant la réglementation et le financement à effectuer.

Est-ce qu’il y en a partout au Québec?

«C’est une question de zonage, lance Anthony Gibault, promoteur. Ce sont les municipalités qui désignent le territoire alloué aux minimaisons, ainsi que la superficie de celles-ci et des terrains. Tu ne peux pas acheter un terrain n’importe où pour y construire une minimaison, ce n’est pas comme ça que ça marche.»

Quelques exemples

Voici une liste non exhaustive de municipalités qui ont permis l’implantation de projets domiciliaires spécifiquement destinés aux minimaisons sur leur territoire.

Dixville

Nombre: 20

Superficie des unités: 365 à 750 pi 2

Nombre:54

Superficie des unités: 576 pi 2 minimum

Nombre:15

Superficie: 800 pi 2 minimum

Nombre: 45

Superficie des unités: 650 pi 2 minimum

Nombre: 36

Superficie des unités: 511 à 1380 pi 2

Nombre: 200

Superficie: 300 à 800 pi 2

Nombre: 73 De 700 à 1000 pi2

Vous avez la piqûre pour une minimaison?

Voici la façon de procéder:

Identifiez la région qui vous intéresse et vérifiez les projets disponibles à cet endroit en consultant la carte interactive du MQMM (Mouvement Québécois des Mini-Maisons), organisme à but non lucratif fondé en 2018 qui s’est donné comme mission de promouvoir et de favoriser l’implantation des minimaisons.

https://minimaison.org/ou-sinstaller/

Votre choix effectué, vérifiez la réglementation qui concerne le projet auprès du service d’urbanisme de la municipalité. Vérifiez si les services offerts dans la région répondent à vos besoins: transport, internet, école, épiceries, restaurants... Entamez les démarches de financement auprès votre institution financière

