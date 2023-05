Test d’ADN: une mère réalise que le père biologique de son fils n’est pas son époux

Deux parents de l’Utah aux États-Unis sont tombés des nues en découvrant qu’ils élevaient le fils d’un inconnu après avoir effectué un test d’ADN en famille pour en apprendre plus sur leur héritage.

«En lisant les résultats du test d’ADN en ligne, je me suis dit qu’il y avait eu une erreur», a confié la mère, Donna Johnson, 47 ans, dans un article de «The Sun» dimanche.

En 2020, la femme, son conjoint Vanner et leurs deux fils de 12 et 18 ans ont effectué un test d’ADN «pour le plaisir», afin d’en apprendre plus sur leur héritage génétique, a relaté la maman dans l’article.

Sauf qu’en obtenant les résultats, la femme a été choquée d’apprendre que le père du plus jeune, conçu par fertilisation in vitro, n’était pas son conjoint.

En effet, ils ont découvert qu’il y aurait eu un problème à la clinique, faisant en sorte que le sperme d’un inconnu aurait été utilisé à la place de celui du conjoint, pour fertiliser l’œuf.

Pour le couple, la nouvelle aurait eu l’effet d’une bombe, même s’ils auraient rapidement été rassurés par un avocat quant au fait qu’ils demeureraient les parents légaux de leur fils de 12 ans, Tim.

Néanmoins, en apprenant la nouvelle à leur fils en octobre 2020, ce dernier aurait montré son intérêt à rencontrer son père biologique. Après des recherches, ils ont été en mesure de le retracer à plus de huit heures de chez eux, au Colorado.

Devin McNeil, 47 ans, et sa femme Kelly, 46 ans, ont accepté de faire un test ADN, historie de corroborer les résultats du test effectué par Tim.

Finalement, les deux couples ont convenu qu’il n’aura pas de bataille pour la garde, car ils considèrent Vanner comme le père de Tim, a ajouté le tabloïd britannique.