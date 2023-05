Un rendez-vous romantique entre la coupe Stanley et le trophée Larry-O’Brien

La Ligue nationale de hockey (LNH) et la NBA ont collaboré pour une savoureuse publicité mettant en vedette deux des honneurs les plus convoités du sport professionnel : la coupe Stanley et le trophée Larry-O’Brien.

Dans le cadre du carré d’as des séries éliminatoires des deux circuits, une rencontre rappelant le thème de la comédie romantique «Quand Harry rencontre Sally» a été organisée. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de la NBA, on peut voir les deux trophées passer par plusieurs lieux culte de la ville de New York comme Times Square et Central Park.

Bien surveillés par leurs gardiens, «Stanley et Larry» ont aussi effectué une balade dans le métro new-yorkais, ce qui leur a permis de rencontrer plusieurs amateurs de sport. Le rendez-vous galant s’est terminé au célèbre Katz’s Delicatessen, où ils ont été rejoints par le trophée de la Série mondiale et la coupe MLS.

Rappelons que la série finale de la NBA débutera le 1er juin, tandis que celle de la LNH s’amorcera deux jours plus tard.