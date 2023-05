Appartement lourdement endommagé par le feu à Sainte-Foy: un problème électrique serait en cause

Un incendie, possiblement causé par un problème électrique, a entraîné d’importants dommages dans un appartement à Sainte-Foy, mardi.

Les services d’urgence ont été contactés à 8h35 en raison de la présence de fumée noire qui s’échappait d’une unité du sous-sol dans un immeuble à logements multiples situé au 3128, boulevard Neilson, dans le quartier Saint-Louis, à Québec.

Marc Vallières/Agence QMI

À l’arrivée des pompiers, l’alarme du bâtiment était fonctionnelle et l’évacuation était en cours. Il n’y avait aucun occupant sur place dans le logement visé par le brasier.

Selon Bill Noonan, porte-parole du Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ), les flammes émanaient de la pièce où se trouvent la laveuse et la sécheuse et se rendaient jusqu’au plafond.

#INCENDIE | Intervention nécessaire | 3128 boul. Neilson | Extinction du feu dans un logement | Le bâtiment est complètement évacué | Les pompiers sont en vérification de propagation. pic.twitter.com/D368Ad5bVI — Service incendie de la Ville de Québec (@SPCIQ) May 23, 2023

Toutefois, une enquête a permis d’établir que les électroménagers n’étaient pas en fonction lors des événements. C’est plutôt un trouble électrique qui aurait été à l’origine du feu.

L’incendie a été rapidement maîtrisé et il n’y a pas eu de propagation au reste de l’édifice. Personne n’a été blessé, mais les dégâts sont importants dans le logement touché, qui est inhabitable en l’état.

D’ailleurs, une douzaine de personnes qui résident dans trois logements ont été prises en charge par la Croix-Rouge.

Marc Vallières/Agence QMI

Prévention

Selon M. Noonan, même si la laveuse et la sécheuse n’étaient pas ici en cause, on ne rappellera jamais assez l’importance de bien entretenir ces électroménagers.

En outre, il est nécessaire de récupérer la charpie qui s’accumule dans le filtre de la sécheuse après chaque utilisation, car «elle peut devenir combustible».

Marc Vallières/Agence QMI