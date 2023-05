Arnold Schwarzenegger nommé «directeur de l'action» chez Netflix

Arnold Schwarzenegger a été nommé directeur de l'action de Netflix.

La plateforme a annoncé lundi (22 mai 23) que la vedette de Terminator avait été nommée au poste de CAO ou Chief Action Officer, chargé de mettre en avant les prochains films d'action du service de streaming, dont Extraction 2, The Witcher et Heart of Stone.

«Personne n'aime autant l'action que moi. C'est pourquoi j'ai accepté un nouveau poste important, celui de Chief Action Officer chez Netflix», a déclaré Arnold Schwarzenegger dans une vidéo délirante accompagnant l'annonce. «Je travaille 24 heures sur 24 pour vous offrir le plus grand nombre de films d'action sur Terre.»

Et de conclure : «Personne n'aime l'action autant que moi, et personne ne frappe aussi fort que Netflix».

Dans la vidéo humoristique, l'acteur arrive dans les bureaux de Netflix à bord d'un char d'assaut et écrase une voiture. Une fois à son bureau, il observe les projets d'action à venir et fait des propositions pour les améliorer.

L'annonce coïncide avec la prochaine série Netflix d’Arnold Schwarzenegger, FUBAR, qui marque le premier rôle principal de l'acteur à la télévision.

FUBAR, qui sera diffusé pour la première fois le 25 mai, raconte l'histoire d'un père et d'une fille, des rôles interprétés par Arnold Schwarzenegger et Monica Barbaro, qui découvrent qu'ils travaillent tous deux pour la CIA lorsqu'ils sont associés sur une mission.