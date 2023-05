Baseball majeur : ce joueur comprend pourquoi les partisans le huent

Le joueur d’arrêt-court des Phillies de Philadelphie Trea Turner n’en veut pas aux partisans présents au Citizens Park de l’avoir hué lundi.

Le club de la Pennsylvanie a maintenu un piètre dossier de 22-25 depuis le début de l’année et les amateurs ont visiblement trouvé un coupable.

«Je suis honnête avec moi-même et j’ai été très mauvais», a-t-il dit en conférence de presse, après un revers de 6 à 3 contre les Diamondbacks de l’Arizona.

Turner s’est joint aux Phillies lors de la dernière saison morte et a paraphé un contrat de 11 ans d’une valeur totale de 300 millions $. En 195 apparitions à la plaque depuis le début de la présente campagne, il a maintenu une moyenne de ,256. Il a frappé 50 coups sûrs, dont quatre circuits, et produit 11 points.

«Toutes mes présences, tous les jeux et tous les matchs sont une occasion de faire mieux et d’essayer d’être le joueur que je sais que je peux être, a affirmé Turner. Si tu restes concentré sur hier ou sur ta dernière présence au bâton, ça va faire boule de neige et tu ne peux plus t’en sortir.»

«Donc je suis honnête avec moi-même. Je le dis franchement et je ne me mens pas. Je pense que je suis un gars positif. Je pense que je peux toujours faire mieux et que je peux toujours être meilleur. C'est l'attitude que j'ai, mais en même temps, je sais quand je ne fais pas quelque chose de bien.»

Turner tentera de mettre fin à ce qu’il considère comme «la pire séquence» de sa carrière mardi, lors du deuxième match d’une série de trois duels contre les Diamondbacks.