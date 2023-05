Biographie : Jean-Louis Trintignant, un acteur immense meurtri par l'assassinat de sa fille

Avec plus de 120 films à son actif, le regretté acteur Jean-Louis Trintignant demeure une légende du cinéma français. Dans une nouvelle biographie, signé par le journaliste Laurent Del Bono, on y brosse le portrait intime d’un artiste au talent immense, timide, modeste et discret qui entretient le mystère. Grand séducteur, il a aimé plusieurs femmes, dont Brigitte Bardot. Avec une vie couronnée de succès, on retient surtout l’image d’un homme meurtri par la mort de sa fille adorée, Marie Trintignant, assassinée par son conjoint.

Considéré comme l'un des acteurs français les plus prestigieux de son époque, Jean-Louis Trintignant décédé l’année dernière des suites d’un cancer à l’âge de 91 ans a connu une carrière phénoménale principalement au cinéma et au théâtre.

Né à Piolenc en France dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Jean-Louis Trintignant n’a pas une enfance facile. Il grandit avec l’impression de n’être pas grand chose. Il est timide, introverti et a dû mal à placer trois mots de suite.

Ces parents Raoul et Claire ont fait l’objet d’un mariage « arrangé » et ne se sont jamais aimés. Claire est issue d’une famille riche tandis que Raoul dirige une fabrique agroalimentaire. Ensemble, il donne l’impression d’une famille convenable attachée aux bonnes valeurs allant à l’église le dimanche avec leurs deux enfants. Mais derrière cette façade, on apprend que Raoul Trintignant est un responsable de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale et sera arrêté par l'armée allemande puis emprisonné, tandis que Claire sera humiliée après avoir eu une liaison avec un soldat allemand.

Celle-ci est passionnée de poker si bien qu’elle transforme sa villa en salle de jeu en plus de faire des tournées dans des casinos, notamment celui de Monte-Carlo. Elle a la santé fragile, mais fait néanmoins des abus de toutes sortes. Atteinte d’un diabète sévère, elle finira dans une chambre d’hôpital, aveugle et amputée des deux jambes. Ces événements marqueront le cœur sensible de Jean-Louis Trintignant.

C’est à l’âge de 19 ans, alors étudiant à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, que son destin se dessinera alors qu’il assiste à une pièce de Molière, L'Avare. Pour lui, ce sera une révélation : il souhaitera à tout prix devenir comédien. Il délaissera le droit pour se diriger vers les arts dramatiques. C’est après plusieurs formations qu’il vaincra sa timidité maladive.

Par la suite, il décroche des petits rôles sur les planches. Il a notamment la chance de jouer dans la pièce Macbeth de Shakespeare.

Il devient un acteur célèbre internationalement lorsqu’il jouera aux côtés de Brigitte Bardot dans le film mythique Et Dieu... créa la femme à l'âge de 26 ans. Il entretient d’ailleurs une liaison avec BB à ce moment. Suivent une quantité importante de films qui confirmeront son talent d’acteur. Il connaît la gloire internationale notamment avec les films, Un homme et une femme, L'Homme qui ment, La femme de ma vie et Amour. Sa carrière est entrecoupée par son service militaire qui le marque sur le plan psychologique.

Il devient réalisateur plusieurs années plus tard, mais ses deux films sont des échecs sur le plan commercial.

Un passionné

On comprend à la lecture de sa biographie que derrière l’homme discret se trouve un homme passionné. Outre le théâtre et le cinéma, il y a la course automobile. Trois de ses oncles sont mordus de course automobile, une passion qui lui est vite transmise. Mais rien n’est facile, son oncle Louis Trintignant se tue à l’âge de 30 lors des essais du Grand Prix de Picardie en 1933. Son oncle Henri quant à lui participe au Grand Prix automobile de France en 1936. Mais c’est son oncle Maurice qui a la plus belle carrière : il devient le premier Français à gagner le Grand Prix dans l’histoire de la Formule 1 à Monaco en 1955, au volant d'une Ferrari.

Jean-Louis se lance à son tour sur la piste, sans pour autant connaître de grands succès.

Il participe néanmoins à quelques reprises au rallye de Monte Carlo. C'est l’occasion pour lui de rencontrer Marianne Hoepfner, pilote de course, qui devient sa troisième épouse en 2000 après son divorce avec Nadine Trintignant.

Il se lance ensuite dans une nouvelle aventure, en achetant un vignoble de cinq hectares dans les côtes-du-Rhône. En seulement une décennie son domaine devient un des mieux notés de la vallée du Rhône.

La mort de sa fille

Il le dira lui-même, la mort de sa fille : « c’est le grand drame qui a secoué ma vie. »

Dans les faits, Jean-Louis Trintignant ne s'est jamais remis du meurtre de sa fille Marie battue à mort par son conjoint, le chanteur Bertrand Cantat du groupe, Noir Désir en 2003.

Déjà l’acteur avait été bouleversé par la mort de sa fille Pauline décédée à l’âge de 10 mois en 1969. C’est avec sa deuxième épouse, Nadine Marquand Trintignant, réalisatrice et scénariste, avec qui il a eu trois enfants, Pauline, Marie et Vincent. Sa première femme étant l'actrice Stéphane Audran, qui a demandé le divorce après sa liaison avec Brigitte Bardot.

Jean-Louis a également vécu une importante histoire d’amour avec sa partenaire de jeu Romy Schneider. Mais aucune rupture amoureuse ne l'a autant fait souffrir que la mort de Marie sa fille assassinée sauvagement par son conjoint criblé de coup à la tête et dans le corps pour une petite histoire de jalousie.

Si au départ Jean-Louis Trintignant a réagi par le silence, s’en est suivi la culpabilité. Il estimait que, s’il avait été là, la tragédie ne se serait pas produite. Il a même dit que l’idée d’aller tuer l’assassin de sa fille Bertrand Cantat lui avait traversé l’esprit, lui qui a été libéré de prison après seulement quatre ans. C’est que sa relation avec sa fille Marie était particulière, presque œdipienne, avec une fascination l’un pour l’autre. Ils ont même beaucoup joué ensemble au cinéma et au théâtre. « Elle est la femme que j’ai le plus aimé au monde », a avoué l’acteur.

Jean-Louis Trintignant annonce en 2017 être atteint d'un cancer de la prostate. Il refuse systématiquement tous les traitements médicaux. De plus, atteint du diabète, il devient peu à peu aveugle. Il meurt chez lui en France en juin 2022 entouré de ses proches et de son épouse Marianne Hoepfner Trintignant.

________________________________________________________________________

Jean-Louis Trintignant a été plusieurs fois en nomination et a reçu plusieurs récompenses:

En 1968, il reçoit l’Ours d'argent du meilleur acteur pour L'Homme qui ment

En 1969, il reçoit le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes pour Z

En 2012, il reçoit la Palme d'or du Festival de Cannes pour Amour

En 2012, il reçoit le Prix du meilleur acteur européen pour Amour

En 2013, il reçoit le César du meilleur acteur pour Amour

_________________________________________________________________________

Jean-Louis Trintignant : une histoire de famille

Laurent Del Bono

Éditions Prisma

280 pages

_____________________________________________________________________

- Laurent Del Bono est journaliste indépendant en France et collabore pour le magazine Gala.

- Il a déjà signé la biographie Véronique Sanson, l'ultra sensible.